Messi no regresa con sus compañeros de la Selección Argentina y viajó rumbo a Miami

Messi no regresará a Buenos Aires junto con buena parte de sus compañeros de la Selección Argentina después de la final del Mundial 2026. El capitán tomó otro rumbo desde Estados Unidos y no forma parte de la delegación que viaja hacia el país tras el subcampeonato conseguido frente a España.

Según trascendió, Lionel Messi voló desde Nueva York hacia Miami acompañado por Rodrigo De Paul. Ambos futbolistas tienen previsto reincorporarse al Inter Miami, equipo en el que compiten en el fútbol estadounidense.

La decisión forma parte de la reorganización del plantel una vez finalizada la Copa del Mundo. La Asociación del Fútbol Argentino ya había anticipado que algunos integrantes de la delegación partirían directamente desde Estados Unidos hacia otros destinos para regresar a sus clubes o comenzar sus períodos de descanso.

Qué jugadores tampoco regresarán con el plantel

Además de Messi y De Paul, tampoco viajarán hacia la Argentina Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Juan Manuel López y Juan Musso, de acuerdo con la información conocida tras la final.

En el vuelo que partió desde Nueva York sí viajaron integrantes del cuerpo técnico y futbolistas como Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister.

También emprendieron el regreso Nahuel Molina, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi. El arribo del vuelo chárter estaba previsto en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Scaloni vuelve a la Selección.

La postura de AFA después de la final

Tras la derrota ante España, la AFA difundió un comunicado en el que agradeció el acompañamiento de los hinchas durante el torneo y destacó el vínculo construido entre el seleccionado y el público argentino.

La entidad explicó además que algunos futbolistas viajarían directamente hacia distintos destinos para cumplir con sus compromisos profesionales. En ese contexto se produjo la partida de Messi hacia Miami, sin sumarse al grupo que emprendió el regreso a Buenos Aires.

Por su parte, Lionel Scaloni habló después del partido y dejó abierta una incógnita sobre su futuro al frente del equipo nacional. El entrenador aseguró que necesita analizar los próximos pasos de su carrera, mientras su contrato con la Selección Argentina se extiende hasta fines de 2026.

Qué pasará con las celebraciones en Argentina

El regreso parcial del plantel también generó expectativa respecto de una eventual recepción a los futbolistas. El Gobierno nacional aguardaba una definición de los jugadores y del cuerpo técnico para determinar cómo se organizarían posibles celebraciones.

Desde la Casa Rosada habían señalado que cualquier decisión quedaría sujeta a lo que resolviera la delegación argentina una vez concluida su participación en el Mundial. Parte del equipo tenía previsto dirigirse inicialmente al predio de la AFA en Ezeiza después de aterrizar en el país.