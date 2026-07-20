Confirmaron a qué hora regresan los jugadores de la Selección Argentina al país

La AFA confirmó el horario de llegada de los jugadores

La Selección Argentina emprendió el regreso al país tras finalizar su participación en el Mundial 2026 y, antes del retorno, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido a los millones de hinchas que acompañaron al equipo durante toda la competencia.

A través de un comunicado oficial, la entidad expresó su reconocimiento "en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff" por el respaldo recibido a lo largo del certamen, que llevó al conjunto nacional nuevamente hasta una final del mundo.

El agradecimiento a los hinchas

Desde la AFA destacaron que el apoyo de los argentinos fue una constante en cada presentación del seleccionado, tanto en los estadios de Estados Unidos como desde distintos puntos del país.

"En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final", señalaron.

Además, remarcaron que "el cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos".

El comunicado también sostuvo que cada futbolista sintió ese acompañamiento dentro del campo de juego y que toda la delegación tuvo "el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar".

Cómo será el regreso de la delegación

Luego de la definición del Mundial, el plantel quedó dividido debido a los compromisos de los jugadores con sus respectivos clubes y al inicio del período de descanso para varios de ellos.

Según informó la AFA, algunos futbolistas partirán directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus equipos o comenzar sus vacaciones, sin regresar previamente al país.

En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, integrantes del cuerpo técnico y miembros del staff, viajará hacia la Argentina y tiene previsto arribar este lunes alrededor de las 17.

Un mensaje de cara al futuro

Aunque la Selección no pudo alcanzar el objetivo del bicampeonato mundial al caer en la final frente a España, desde la AFA destacaron que la campaña volvió a consolidar el vínculo entre el equipo y los hinchas.

"El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", expresaron.

El mensaje concluyó con un nuevo agradecimiento a los simpatizantes y una mirada puesta en los próximos desafíos del seleccionado nacional.

"Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán", cerró el comunicado oficial.