Scaloni, tras la derrota en la final del Mundial 2026: "Dimos todo"

Lionel Scaloni afrontó con entereza uno de los momentos más difíciles desde que asumió al frente de la Selección argentina. Tras la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026, el entrenador destacó el esfuerzo de sus dirigidos, agradeció el compromiso del plantel y pidió valorar el camino recorrido hasta llegar nuevamente a una definición mundialista.

Argentina cayó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por un gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo suplementario, luego de un partido muy parejo que se resolvió en el alargue. El equipo nacional disputó gran parte de la prórroga con diez futbolistas por la expulsión de Enzo Fernández y además sufrió las lesiones de sus dos marcadores centrales durante el encuentro.

Con el final del partido consumado y la consagración de España, Scaloni tomó la palabra y dejó un mensaje de orgullo hacia sus jugadores, priorizando el recorrido realizado durante toda la competencia por encima del resultado final.

X oficial de Argentina.

"Tengo un agradecimiento eterno a estos chicos"

El entrenador argentino no ocultó su tristeza por haber quedado a las puertas de un nuevo título mundial, aunque resaltó el esfuerzo realizado por el grupo para llegar nuevamente a una final.

"Tristeza siento ahora; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo", expresó Scaloni tras el encuentro.

Las palabras del director técnico reflejaron el sentimiento de un plantel que buscó defender la corona obtenida en Qatar 2022, pero que encontró en España a un rival que terminó imponiéndose en una final de máxima intensidad.

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Un ciclo que volvió a poner a Argentina entre los mejores

Más allá del resultado, la Selección argentina volvió a disputar una final del mundo y cerró otro torneo entre las mejores selecciones del planeta. Durante el certamen, el equipo dirigido por Scaloni dejó en el camino a rivales de jerarquía y alcanzó nuevamente el partido decisivo, consolidando un ciclo que se mantiene entre los más exitosos de la historia del fútbol argentino.

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En la final, el conjunto albiceleste resistió durante 105 minutos pese a las adversidades, hasta que Ferrán Torres convirtió el único gol del encuentro para darle a España su segundo título mundial. Aunque el sueño del bicampeonato quedó trunco, el entrenador eligió poner el foco en el esfuerzo colectivo y en el legado de un grupo que volvió a competir por la Copa del Mundo hasta el último instante.