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Argentina aguantó con un hombre menos, pero cayó 1-0 con España en la final del Mundial 2026

La Roja derrotó 1-0 a la Selección argentina en el tiempo suplementario con un gol de Ferrán Torres y conquistó su segunda Copa del Mundo. El equipo de Lionel Scaloni terminó con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández.

19 de Julio de 2026
Argentina perdió con España-
Argentina perdió con España- Foto: NA.

La Roja derrotó 1-0 a la Selección argentina en el tiempo suplementario con un gol de Ferrán Torres y conquistó su segunda Copa del Mundo. El equipo de Lionel Scaloni terminó con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández.

España se consagró campeón del Mundial 2026 este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde la Roja derrotó 1-0 a la Selección argentina en el tiempo suplementario y se consagró como el nuevo monarca del fútbol mundial. El único gol del encuentro fue convertido por Ferrán Torres, a los 105 minutos de juego, en una final intensa, pareja y marcada por lesiones, una expulsión y un desenlace que llegó cuando el partido parecía encaminarse a la definición por penales.

 

ESPAÑA VENCIÓ A ARGENTINA Y CONSIGUIÓ SU SEGUNDA ESTRELLA | España 1-0 Argentina | RESUMEN | M104

 

 

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni protagonizó una dura batalla frente al seleccionado español, pero debió afrontar numerosos contratiempos durante el desarrollo del encuentro. Las lesiones de sus dos marcadores centrales obligaron a modificar la defensa y, además, la expulsión de Enzo Fernández en el cierre del tiempo reglamentario dejó al equipo con un hombre menos para disputar todo el alargue.

 

Con este triunfo, España alcanzó su segundo título mundial, luego del obtenido en Sudáfrica 2010, y sucedió justamente a Argentina, que llegaba como vigente campeona tras la conquista lograda en Qatar 2022.

 

Foto: NA.
Foto: NA.

 

Un partido de pocas situaciones y mucha intensidad

 

Desde el comienzo, España asumió el protagonismo con mayor control de la pelota y una presión alta que complicó la salida argentina. Sin embargo, el dominio territorial no se tradujo en demasiadas situaciones claras durante el primer tiempo.

 

La primera llegada de riesgo fue para la Roja con un remate de Lamine Yamal que controló Emiliano "Dibu" Martínez. Más tarde, el arquero argentino volvió a responder con seguridad ante un potente disparo de Mikel Oyarzábal, sosteniendo el empate durante una etapa inicial muy equilibrada.

 

La preocupación para Argentina apareció antes del descanso cuando Lisandro Martínez sufrió una lesión muscular en el aductor derecho y debió abandonar el campo de juego. Nicolás Otamendi ingresó en su reemplazo para rearmar una defensa que ya comenzaba a sufrir las consecuencias del desgaste físico.

 

Foto: NA.
Foto: NA.

 

El alargue definió al nuevo campeón

 

En el complemento, España mantuvo la iniciativa y obligó nuevamente al "Dibu" Martínez a intervenir con solvencia. Ferrán Torres tuvo una de las ocasiones más claras con un cabezazo que terminó en las manos del arquero argentino, mientras que el conjunto albiceleste buscó responder mediante transiciones rápidas y cambios impulsados por Scaloni.

 

El encuentro se volvió todavía más complicado para Argentina cuando Enzo Fernández fue expulsado a los 49 minutos del segundo tiempo por una fuerte infracción sobre Pau Cubarsí. Con diez jugadores, el seleccionado nacional logró resistir hasta el final del tiempo reglamentario y forzó la disputa del alargue.

 

Ya en el tiempo suplementario, España estuvo cerca de abrir el marcador con un gol de Nico Williams que fue anulado por una infracción previa sobre Otamendi. Sin embargo, el conjunto europeo no dejó de insistir y encontró el premio apenas comenzado el segundo tiempo extra.

 

Foto: NA.
Foto: NA.

 

Ferrán Torres marcó el gol del título

 

Apenas transcurrido un minuto del segundo tiempo suplementario, Ferrán Torres apareció para convertir el único gol del partido y darle a España la ventaja que terminaría siendo definitiva. El delantero aprovechó una de las pocas oportunidades claras generadas durante el alargue y desató el festejo de los miles de hinchas españoles presentes en Nueva Jersey.

 

FERRAN EN TIEMPO EXTRA LE ESTÁ DANDO LA COPA DEL MUNDO A ESPAÑA ANTE ARGENTINA

 

Argentina buscó reaccionar en los minutos finales y tuvo una posibilidad concreta en los pies de Giuliano Simeone, quien definió por encima del travesaño cuando parecía tener el empate al alcance. Esa fue la última ocasión del conjunto de Scaloni antes del pitazo final.

 

Con el silbatazo definitivo, España celebró una nueva conquista mundial y volvió a levantar la Copa del Mundo 16 años después de su histórica coronación en Sudáfrica. Argentina, pese a la derrota, volvió a disputar una final del mundo y cerró un campeonato de alto nivel, aunque esta vez no pudo defender con éxito el título conseguido cuatro años atrás.

Temas:

Selección Argentina España Mundial 2026
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