El futuro de la Selección Argentina: amistosos, Eliminatorias y Copa América 2028

La Selección Argentina comienza a transitar una nueva etapa después de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. Con el ciclo mundialista terminado, el foco pasa ahora por la continuidad de Lionel Scaloni, la organización de los próximos compromisos y una transición que también estará atravesada por el futuro de Lionel Messi.

El primer interrogante importante estará en el banco de suplentes. El contrato de Scaloni vence el próximo 31 de diciembre y el propio entrenador anticipó que analizará su continuidad cuando llegue ese momento. Hasta entonces, el seleccionado tendrá actividad internacional, aunque inicialmente sin partidos oficiales.

La FIFA ya estableció las ventanas internacionales correspondientes al próximo ciclo. La primera doble fecha se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, período en el que la AFA prevé organizar dos encuentros amistosos. Una nueva ventana tendrá lugar entre el 9 y el 17 de noviembre, también con rivales y sedes todavía por definir.

Unas Eliminatorias diferentes rumbo al Mundial 2030

El camino clasificatorio hacia la próxima Copa del Mundo tendrá características particulares para la Selección Argentina. El Mundial 2030 contempla partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay como parte de la celebración por el centenario de la competencia, por lo que los tres seleccionados ya tienen asegurada su participación.

Pese a esa clasificación directa, la intención es que los tres países participen igualmente de las Eliminatorias Sudamericanas. Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, aseguró que se trabaja en un posible esquema competitivo vinculado con UEFA, aunque Conmebol todavía no realizó un anuncio oficial sobre el formato definitivo.

De mantenerse la planificación actual, las Eliminatorias comenzarían en marzo de 2027 y conservarían el sistema de liga con partidos de todos contra todos. En ese contexto, Argentina disputaría el certamen aun teniendo garantizada su presencia en el Mundial.

La Copa América 2028 y una posible renovación

El siguiente gran torneo continental será la Copa América 2028, una competencia sobre la que todavía existen pocas precisiones oficiales. Por el momento no se confirmó la sede, aunque trascendieron versiones sobre una eventual nueva edición en Estados Unidos.

Para la Selección Argentina, el torneo podría representar además el inicio de una renovación más profunda del plantel. La participación o no de Lionel Messi será uno de los principales temas a seguir durante los próximos dos años, en una etapa que obligará al cuerpo técnico a administrar el recambio generacional.

El certamen continental aparecerá así como una de las primeras grandes pruebas competitivas antes del Mundial 2030. Su desarrollo también permitirá medir el proceso de reconstrucción de un equipo que viene de completar otro ciclo mundialista.

La Finalíssima, otro interrogante pendiente

Otro de los asuntos sin resolución es la Finalíssima entre Argentina y España. El encuentro estaba previsto originalmente para el 19 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Doha, pero fue cancelado debido al conflicto bélico en Medio Oriente y a la imposibilidad de garantizar condiciones de seguridad para las delegaciones.

Las federaciones no lograron acordar una nueva fecha y sede, por lo que el partido finalmente no se disputó. La posibilidad de reprogramarlo continúa abierta, aunque todavía no existe una definición concreta.

Con amistosos en el horizonte inmediato, Eliminatorias desde 2027, Copa América en 2028 y el Mundial 2030 como gran objetivo, la Selección afrontará un período de decisiones deportivas e institucionales. La continuidad de Scaloni y la transición hacia una eventual etapa sin Messi marcarán buena parte del nuevo ciclo.