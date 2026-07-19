El drone de Elonce captó el fervor de los hinchas en la Plaza 1º de Mayo

El drone de Elonce registró una de las imágenes más representativas que dejó la final del Mundial 2026 en Paraná. Desde varios metros de altura, las cámaras captaron una Plaza 1º de Mayo completamente colmada por miles de hinchas que eligieron vivir el partido entre Argentina y España frente a la pantalla gigante instalada en pleno centro de la ciudad.

Orgullo y apoyo a la Selección Argentina en la plaza central de Paraná

Las impactantes tomas aéreas permitieron dimensionar una convocatoria que, vista desde el nivel de la calle, resultaba imposible apreciar en toda su magnitud. Familias, grupos de amigos, niños y adultos ocuparon cada espacio disponible para acompañar a la Selección argentina en una nueva final del mundo.

Foto: Elonce.

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Aunque el desenlace deportivo favoreció a España, que se impuso 1 a 0 en el tiempo suplementario, las imágenes registradas por el drone mostraron que el respaldo de los entrerrianos al equipo de Lionel Scaloni se mantuvo intacto hasta el último minuto.

Foto: Elonce.

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Una perspectiva privilegiada de una jornada histórica

Las imágenes captadas por el drone de Elonce reflejaron una verdadera marea celeste y blanca alrededor de la Plaza 1º de Mayo. Desde el aire podían observarse cientos de banderas, camisetas argentinas y grupos de hinchas que siguieron con atención cada jugada del encuentro.

Foto: Elonce.

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Las tomas permitieron mostrar la magnitud de la convocatoria organizada para vivir la final del Mundial en comunidad, con la pantalla gigante como eje de una tarde cargada de expectativa, nervios y emoción.

Foto: Elonce.

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Cada movimiento del público quedó registrado desde una perspectiva única, ofreciendo una dimensión diferente del acompañamiento que brindaron los paranaenses a la Selección argentina.

Foto: Elonce.

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Imágenes que quedarán para el recuerdo

Tras el gol de Ferrán Torres y el pitazo final que decretó la consagración de España, el drone también captó un momento cargado de simbolismo. Lejos de retirarse inmediatamente, muchos hinchas permanecieron en la plaza, compartiendo abrazos, aplausos y palabras de reconocimiento para el equipo argentino.

Foto: Elonce.

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Las fotografías y videos muestran una multitud que eligió despedir a la Selección con orgullo, valorando el esfuerzo de un plantel que volvió a disputar una final del mundo y quedó a un paso del bicampeonato.

Foto: Elonce.

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El registro aéreo realizado por Elonce se convirtió así en un documento visual de una jornada histórica para Paraná. Las imágenes reflejan no solo la masiva convocatoria, sino también el sentimiento colectivo de una ciudad que volvió a unirse detrás de la camiseta argentina.

Más postales de el drone de Elonce

Foto: Elonce.

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