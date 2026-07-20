Lanzaron un programa de financiamiento de hasta $5 millones para proyectos de teatro independiente

El Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier) lanzó este domingo la convocatoria "Afluentes Escénicos: Convergencia de Proyectos Colaborativos", un nuevo programa de financiamiento destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre grupos teatrales de toda la provincia. La iniciativa contará con una inversión de 150 millones de pesos provenientes del Fondo Provincial del Teatro Independiente.

En diálogo con Elonce, la directora ejecutiva del Contier, Cristina Witschi, explicó que la convocatoria fue presentada en el Día del Amigo porque "precisamente son proyectos que surgen de la confluencia de dos o más grupos para llevar adelante una propuesta en conjunto". "Lanzamos una convocatoria nueva que se llama Afluentes Escénicos, que es la convergencia de proyectos colaborativos", destacó.

Financiarán hasta 30 proyectos

La convocatoria contempla cinco líneas de financiamiento: compra de equipamiento, circulación y giras, capacitación, producción de obras e investigación.

Witschi indicó que el programa permitirá seleccionar 30 proyectos, distribuidos de manera equitativa entre las cinco regiones de la provincia. "Van a ser elegidos seis proyectos por región y cada uno recibirá la suma de cinco millones de pesos para llevar adelante ese proyecto", precisó.

Los fondos provienen del Fondo Provincial del Teatro Independiente, creado por la Ley Nº 10.931, que dio origen al Contier como organismo autárquico.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está destinada a grupos y trabajadores de las artes escénicas que se encuentren empadronados en el registro provincial.

Las postulaciones permanecerán abiertas desde el 20 de julio hasta el 10 de agosto. Durante ese período el padrón permanecerá cerrado, aunque el resto del año continúa habilitado para nuevas inscripciones.

"Queremos que se empadronen todos los trabajadores de las artes escénicas de Entre Ríos porque todo el trabajo de este Consejo está dirigido a ellos", remarcó la directora ejecutiva.

Un fondo para fortalecer la cultura

Witschi destacó que el organismo viene desarrollando distintas líneas de apoyo gracias al fondo creado por ley, entre ellas programas de capacitación, respaldo a espacios culturales, producción de obras y acompañamiento a eventos teatrales en toda la provincia.

Lanzan programa de financiamiento para grupos de teatro independiente

"Como somos un organismo autárquico, decidimos el destino de los fondos y año a año programamos las distintas convocatorias", explicó.

Además, subrayó que uno de los ejes centrales de la legislación es garantizar una distribución federal de los recursos. "El presupuesto se divide equitativamente entre las cinco regiones de la provincia para llegar a cada uno de los rincones de Entre Ríos", afirmó.

Toda la información sobre la convocatoria puede consultarse en las redes sociales del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos, en los canales de la Secretaría de Cultura provincial y a través de los representantes regionales del organismo.