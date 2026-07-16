La Feria de Invierno atrae a turistas y vecinos con artesanías y gastronomía

La Feria de Invierno que se realiza en la Plaza de las Colectividades, en la zona del Puerto Nuevo de Paraná, continuó este jueves recibiendo a familias, turistas y vecinos que recorrieron los más de 250 puestos de emprendedores y artesanos, además del patio gastronómico que forma parte del evento organizado durante las vacaciones de invierno.

La propuesta, que comenzó el 3 de julio y se extenderá hasta el 20 de julio, ofrece productos regionales, artesanías y gastronomía, consolidándose como uno de los principales atractivos del receso invernal en la capital entrerriana.

Durante una recorrida realizada por Elonce, los expositores resaltaron el interés del público por los productos locales y valoraron el movimiento comercial registrado durante los primeros días de la feria.

Productos regionales y sabores de distintas provincias

Entre los emprendimientos presentes se destacó un puesto dedicado a la producción de miel y alimentos regionales. La emprendedora explicó que ofrecen distintas variedades de miel provenientes de Entre Ríos y otras provincias.

"Tenemos la miel entrerriana multifloral, la cremosa, la monofloral de eucalipto y la monofloral de acacia. También ofrecemos miel de flor de limón de Tucumán y la santiagueña de flor de monte", detalló.

Además de las mieles, el stand exhibió aceitunas con y sin carozo, pastas de aceitunas, aceites, berenjenas, porotos y distintos productos agridulces.

Consultada sobre las preferencias del público, comentó que "muchos vienen a conocer la marca y se sorprenden por la cantidad de variedades de miel que tenemos. También salen mucho las aceitunas y los aceites".

Respecto de las ventas, manifestó su satisfacción por la respuesta de los visitantes: "Estamos muy contentos de estar acá".

Stickers de la Selección y recuerdos de Paraná

Otro de los emprendimientos presentes fue el de elaboración de stickers de vinilo personalizados, una propuesta que despertó el interés tanto de vecinos como de turistas.

Desde el emprendimiento Moody Stickers explicaron que elaboran adhesivos para termos y distintos objetos, además de diseños relacionados con Paraná y Entre Ríos para quienes desean llevarse un recuerdo de la ciudad.

"Ahora está un poco más tranquilo, pero de a poco van viniendo turistas, sobre todo de Buenos Aires, porque en otras provincias las vacaciones empiezan más tarde", señalaron.

También remarcaron que, tras la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial, los productos más solicitados fueron los relacionados con el conjunto nacional.

"El 100% nos pide stickers de la Selección. También muchos turistas buscan diseños de Paraná para llevarse un recuerdo", comentaron.

Turistas destacaron la ciudad y la calidez de los paranaenses

La feria también recibió visitantes de distintos puntos del país. Una pareja proveniente de San Juan contó que aprovechó el viaje para recorrer varios destinos del Litoral antes de llegar a Paraná.

"Es la segunda vez que venimos. Estuvimos en Corrientes y ahora llegamos a Paraná para pasear unos días", relataron.

Al ser consultados sobre la experiencia, no dudaron en destacar la ciudad y el trato recibido.

"Nos encanta. La gente es lo mejor. Muy lindos todos", expresaron.

Otra visitante, oriunda de La Paz, comentó que era la primera vez que recorría la feria en la Plaza de las Colectividades.

"Esto es hermoso porque hay de todo", afirmó, al tiempo que anticipó que aprovecharía la tarde para recorrer también la Costanera.

Paseo de compras y sabores en la costanera de Paraná

La mujer destacó además el agradable clima que acompañó la jornada. "Subió mucho la temperatura y está lindo para venir con los chicos. Se pone muy lindo porque hay muchas familias", sostuvo.

La Feria de Invierno continuará abierta hasta el próximo 20 de julio, con entrada libre y gratuita, ofreciendo una amplia variedad de propuestas comerciales, gastronómicas y culturales para vecinos y turistas que visitan Paraná durante el receso escolar.