Manifestación popular de fe en Nogoyá: soltarán globos con un escapulario de la Virgen del Carmen

La Fiesta Patronal de Nogoyá volvió a movilizar a decenas de voluntarios que trabajan desde hace días en los preparativos de una de las tradiciones más esperadas de la celebración: la suelta de más de mil globos que acompañará la salida de la Virgen del Carmen durante la procesión de este jueves.

En uno de los sectores más altos de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, un grupo de colaboradores ultimó los detalles del armado de los ramilletes que serán lanzados cuando la imagen de la patrona salga al encuentro de los fieles.

La colaboradora Alejandra Lose explicó a Elonce cómo nació esta iniciativa y el significado que tiene para toda la comunidad; contó que la propuesta comenzó el año pasado con el objetivo de reemplazar la tradicional lluvia de papel por una alternativa más amigable con el ambiente.

"Empezamos una campaña para evitar el uso del papel y disminuir la contaminación. Desde el inicio de la novena colocamos una caja para que los vecinos puedan donar globos y la respuesta fue muy buena", relató.

La mayoría de los más de mil globos que serán utilizados fueron aportados por los propios vecinos de Nogoyá. "Los ciudadanos colaboran donando globos comunes y también globos para gas helio. Es una forma muy linda de participar de la fiesta", destacó.

El escapulario que recorrerá el cielo

Además de la tradicional suelta de globos, este año volverá a repetirse otra propuesta cargada de simbolismo. "Vamos a lanzar un escapulario de la Virgen del Carmen junto con una imagen del Sagrado Corazón. Lleva una dirección para que la persona que lo encuentre pueda comunicarse y contarnos dónde llegó", explicó.

La iniciativa busca conocer hasta dónde alcanza ese mensaje de fe. "Queremos saber dónde cayó y quién fue bendecido al recibir esas imágenes", señaló.

Los colores de la celebración

Durante la preparación predominan los globos celestes y blancos, aunque también se incorporan otros colores vinculados a la festividad. "Elegimos los colores de la bandera porque la Virgen del Carmen también es patrona del Ejército Argentino. Además usamos globos rosados, celestes y otros colores que le dan alegría a la fiesta", comentó.

La colaboradora recordó además otro de los momentos tradicionales de la celebración. "Anoche, cuando se cantó el Feliz Cumpleaños a la Virgen, cada persona que estaba presente recibió un globo para inflarlo y luego soltarlo durante el festejo", recordó.

Una devoción de toda la vida

Alejandra aseguró que mantiene su vínculo con la Virgen desde la infancia y que siempre encontró en ella un lugar para encomendarse. "Desde chica tengo devoción por la Virgen del Carmen. Siempre estuvo presente conmigo y sé que escucha cada uno de los pedidos", expresó.

También contó que participa habitualmente de las actividades organizadas por la Basílica. "He hecho la peregrinación caminando y este año la realicé en bicicleta. Siempre trato de ponerme bajo su protección", afirmó.

Más de mil globos acompañarán la salida de la Virgen del Carmen en Nogoyá

La espera de la procesión

Los globos serán lanzados desde el histórico balcón de la Basílica cuando, alrededor de las 14.30, la imagen de la Virgen del Carmen salga por única vez en el año para recorrer las calles de Nogoyá.

"Entre todos los colaboradores nos encargamos de hacer la suelta. A los chicos les encanta y muchos ya nos piden que les alcancemos algún globo", contó Alejandra.

Desde ese mismo balcón se observa la Plaza Libertad, escenario central de una jornada que combina fe, tradición y celebración popular en el marco del 244° aniversario de la fundación de Nogoyá.