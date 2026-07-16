Festejos en Nogoyá por su aniversario y su patrona: la Virgen del Carmen recorre las calles

Nogoyá vive este jueves una jornada de celebración, profunda espiritualidad y devoción en el marco de los festejos por su 244° aniversario de fundación, coincidente con la celebración patronal en honor a Nuestra Señora del Carmen.

La ciudad, que no tuvo un fundador formal, sino que nació bajo el amparo de esta advocación mariana, volvió a reunir a fieles de toda la provincia.

Nogoyá: La Virgen del Carmen sale a la calle para la tradicional procesión

Una mujer señaló que “es algo inexplicable” el sentimiento por la Virgen. Al respectó contó que “uno le pide algo a la Virgen y ella te lo concede. Hace tres años, le pedí que mi hija pudiera formar una familia y nos diera algún nieto, antes que con mi marido fuéramos más viejos. Y ahora, tenemos dos nietos mellizos, un nene y una nena, que tienen dos años y cinco meses”, explicó con alegría.

Además, relató que “para mí, la Virgen es todo. Yo perdí una hija hace seis años y gracias a ella, pude salir adelante. Después vinieron los mellis a alegrarnos la vida y a darnos ganas de seguir viviendo. Eso se lo agradezco todos los días a la Virgen porque nos curó un poco el corazón”, contó la mujer a Elonce y agregó que “mis nietos también están en la procesión con sus papás”, dijo en un emotivo testimonio.

La ciudad de Nogoyá celebra su fiesta patronal en honor a “Nuestra Señora del Carmen”, considerada por la comunidad como “la primera ciudadana”. La fecha no es menor: un 16 de julio de 1782 se fundó oficialmente la ciudad, alrededor de la capilla que albergaba la imagen de la Virgen, tallada por el Padre Fernando Andrés Quiroga y Taboada.

En tanto, una mujer de Paraná, relató a Elonce que llegó a Nogoyá para “pedirle y agradecerle a la Virgen. Vine el año pasado y este nuevamente, porque soy consagrada a la Virgen”, remarcó.

María Laura, señaló a Elonce que “vine a agradecerle a la Virgen, porque hace poquito me operaron y salió todo bien”, dijo, mientras los pañuelos se agitaban en la calle para recibir a la Virgen en la procesión.

Uno de los momentos más emotivos, es la salida de la Virgen a las calles de la ciudad para realizar la tradicional procesión, la cual, se inició a las 14.30 mientras sonaban las campanas de la parroquia. Gran cantidad de personas, acompañaron el recorrido en un día de celebración para Nogoyá.

Emanuel, de Nocoyá, sostuvo que “todos los años estamos presentes para agradecerle a la Virgen, también le pedimos por trabajo y por salud. Desde chico, en mi familia somos muy devotos”, dijo a Elonce muy emocionado.

Norma, de Villa Fontana, sostuvo que “le tenemos mucha Fe a la Virgen y es una jornada muy emocionante. Uno viene a la fiesta patronal y se va renovado. Siempre nos ha concedido lo que hemos pedido”, afirmó y agregó que “soy muy agradecida porque la Virgen me ha ayudado mucho”.