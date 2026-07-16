La capacidad instalada de la industria cayó al 58,4% en mayo

La capacidad instalada de la industria alcanzó el 58,4% en mayo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El nivel representó una leve caída respecto del 58,9% registrado en el mismo mes de 2025 y dejó en evidencia que más de cuatro de cada diez unidades productivas permanecieron sin utilizar.

El indicador también retrocedió frente a abril, cuando había llegado al 59,9%, aunque continuó por encima de los niveles registrados a comienzos de 2026, cuando la utilización había descendido al 53,6% en enero y al 54,6% en febrero.

De los doce bloques industriales relevados por el organismo, solo cinco se ubicaron por encima del promedio general.

Refinación del petróleo lideró el nivel de utilización

El mayor nivel de utilización correspondió a la refinación del petróleo, que alcanzó el 88,7%, seguida por las industrias metálicas básicas (75,4%), papel y cartón (68,1%), sustancias y productos químicos (65,6%) y alimentos y bebidas (60,0%).

En contraste, los sectores con menor utilización fueron la metalmecánica, excluida la industria automotriz, con apenas el 38,7%; productos de caucho y plástico (39,6%); textiles (42,2%); productos del tabaco (43,2%) e industria automotriz (45,5%). También se ubicaron por debajo del promedio los productos minerales no metálicos (55,5%) y edición e impresión (54,0%).

El retroceso más marcado se observó en la metalmecánica, cuya utilización cayó desde el 46% en mayo de 2025 al 38,7% este año. Según el Indec, la baja respondió principalmente a la menor producción de maquinaria agropecuaria y de electrodomésticos.

Automotriz y alimentos también registraron caídas

De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI), la fabricación de maquinaria agropecuaria disminuyó 29,6% interanual, mientras que la producción de aparatos de uso doméstico retrocedió 34,1%.

La industria automotriz también evidenció una baja significativa. La utilización de la capacidad instalada pasó del 56,8% en mayo de 2025 al 45,5% en igual mes de este año, como consecuencia de una menor cantidad de unidades producidas por las terminales radicadas en el país.

Por su parte, el sector de alimentos y bebidas operó al 60%, por debajo del 61,7% registrado un año antes. El descenso estuvo asociado principalmente a una menor producción de carne vacuna y bebidas.

Textiles en retroceso y petróleo como excepción

El IPI manufacturero indicó que la producción de carne vacuna cayó 7,7% interanual, mientras que la elaboración de gaseosas, aguas, cervezas, jugos, sidras y bebidas espirituosas disminuyó 9,3%. En paralelo, la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA) informó una reducción del 14,6% en el volumen de ventas del sector.

La industria textil continuó entre las actividades con menor utilización de capacidad instalada. El sector operó al 42,2%, frente al 47,4% de mayo de 2025, en un contexto de menores niveles de producción y ventas.

La principal excepción fue la refinación del petróleo, que elevó su utilización desde el 73,3% registrado un año atrás hasta el 88,7% en mayo de 2026. El crecimiento estuvo impulsado por un mayor procesamiento de petróleo crudo: la producción de gasoil aumentó 23,8% interanual y la de naftas avanzó 18,3%, lo que permitió incrementar el nivel de ocupación de las plantas de refinación.