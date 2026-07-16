Festejos en Nogoyá por su aniversario y su patrona: emotivos testimonios destacan la fe y la unión

Nogoyá vive este jueves una jornada de celebración, profunda espiritualidad y devoción en el marco de los festejos por su 244° aniversario de fundación, coincidente con la celebración patronal en honor a Nuestra Señora del Carmen.

La ciudad, que no tuvo un fundador formal, sino que nació bajo el amparo de esta advocación mariana, volvió a reunir a fieles de toda la provincia.

Nogoyá: La Virgen del Carmen sale a la calle para la tradicional procesión

Una mujer señaló que “es algo inexplicable” el sentimiento por la Virgen. Al respectó contó que “uno le pide algo a la Virgen y ella te lo concede. Hace tres años, le pedí que mi hija pudiera formar una familia y nos diera algún nieto, antes que con mi marido fuéramos más viejos. Y ahora, tenemos dos nietos mellizos, un nene y una nena, que tienen dos años y cinco meses”, explicó con alegría.

Además, relató que “para mí, la Virgen es todo. Yo perdí una hija hace seis años y gracias a ella, pude salir adelante. Después vinieron los mellis a alegrarnos la vida y a darnos ganas de seguir viviendo. Eso se lo agradezco todos los días a la Virgen porque nos curó un poco el corazón”, contó la mujer a Elonce y agregó que “mis nietos también están en la procesión con sus papás”, dijo en un emotivo testimonio.

La ciudad de Nogoyá celebra su fiesta patronal en honor a “Nuestra Señora del Carmen”, considerada por la comunidad como “la primera ciudadana”. La fecha no es menor: un 16 de julio de 1782 se fundó oficialmente la ciudad, alrededor de la capilla que albergaba la imagen de la Virgen, tallada por el Padre Fernando Andrés Quiroga y Taboada.

En tanto, una mujer de Paraná, relató a Elonce que llegó a Nogoyá para “pedirle y agradecerle a la Virgen. Vine el año pasado y este nuevamente, porque soy consagrada a la Virgen”, remarcó.

María Laura, señaló a Elonce que “vine a agradecerle a la Virgen, porque hace poquito me operaron y salió todo bien”, dijo, mientras los pañuelos se agitaban en la calle para recibir a la Virgen en la procesión.

Uno de los momentos más emotivos, es la salida de la Virgen a las calles de la ciudad para realizar la tradicional procesión, la cual, se inició a las 14.30 mientras sonaban las campanas de la parroquia. Gran cantidad de personas, acompañaron el recorrido en un día de celebración para Nogoyá.

Emanuel, de Nocoyá, sostuvo que “todos los años estamos presentes para agradecerle a la Virgen, también le pedimos por trabajo y por salud. Desde chico, en mi familia somos muy devotos”, dijo a Elonce muy emocionado.

Norma, de Villa Fontana, sostuvo que “le tenemos mucha Fe a la Virgen y es una jornada muy emocionante. Uno viene a la fiesta patronal y se va renovado. Siempre nos ha concedido lo que hemos pedido”, afirmó y agregó que “soy muy agradecida porque la Virgen me ha ayudado mucho”.

La fe, los recuerdos y el agradecimiento: las voces en la procesión de la Virgen del Carmen

La imagen de la Virgen del Carmen salió del templo acompañada por una multitud que la siguió en procesión por las calles adyacentes a la Basílica. Miles de ciudadanos acompañaron a la virgen con agradecimiento y devoción.

La tradicional procesión en honor a la Virgen del Carmen volvió a reunir a cientos de fieles en las calles de Nogoyá, donde la devoción se expresó a través de historias personales, promesas cumplidas, agradecimientos y pedidos por la salud, la familia y el futuro de la ciudad.

En el marco de la celebración patronal y del 244º aniversario de la fundación de la ciudad, peregrinos de distintas edades y procedencias compartieron con Elonce el profundo significado que tiene la Virgen en sus vidas.

Entre los testimonios estuvo el de una mujer que viajó desde Buenos Aires para reencontrarse con sus raíces y participar de la festividad. Explicó que nació en Nogoyá y que regresar cada vez que puede, representa una emoción muy especial.

"Es una emoción tremenda", expresó al recordar que sus padres también fueron devotos de la Virgen del Carmen. "Siempre que puedo vengo", afirmó, mientras contaba que se alojó en la casa de sus primos para compartir la celebración familiar.

La transmisión de la fe entre generaciones también estuvo presente durante la procesión. Facundo, vecino de Nogoyá, participó junto a su hija Mirena, quien celebró sus seis años en plena fiesta patronal.

Consultado sobre cómo comparte esa devoción con la pequeña, respondió con sencillez: "Todos los días con el corazón".

Agradecimientos y la salud como principal pedido

Muchos de los fieles coincidieron en que la Virgen ocupa un lugar central en sus vidas. Dora, una vecina de Nogoyá, resumió ese sentimiento con una frase contundente: "Es nuestra madre".

Contó que todos los años participa de la celebración y que en esta oportunidad llegó con una profunda satisfacción luego de cumplir una promesa. "Ayer hice la caminata de Hernández acá", relató y explicó que realizó ese sacrificio para agradecer los favores recibidos. "Ella se lo merece por todo lo que me ayuda", sostuvo.

Al referirse a los motivos de su gratitud, señaló que la Virgen la acompañó especialmente en cuestiones vinculadas a la salud y el trabajo. "Principalmente en la salud y bueno, en el trabajo mío y de mis hijos".

Otra de las historias emotivas fue la de Dominga Leiva, de 85 años, quien debido a sus dificultades para caminar decidió permanecer a un costado del recorrido, aunque sin perderse la celebración. "Me voy a quedar aquí porque no puedo caminar y tengo miedo que me enreden con el bastón y me volteen", dijo.

Sin embargo, dejó en claro que su presencia era innegociable. "Presente", resaltó.

Una devoción que atraviesa toda la vida

Dominga recordó con emoción su participación durante la juventud en las Hijas de María y explicó que conserva intacto ese vínculo espiritual. "Yo era de las Hijas de María cuando era soltera", recordó.

También evocó uno de los recuerdos más significativos de su vida religiosa. "Cuando me casé me regalaron una Virgencita del Carmen que la tengo todavía", dijo a Elonce.

Contó que la acompaña permanentemente y lamentó no haber podido asistir el año pasado debido a las condiciones climáticas. "El año pasado no pude venir, pero lo hice desde mi casa".

Otra mujer, actualmente radicada en Santa Clara de Buena Vista, aunque nacida en Nogoyá, aseguró que nunca falta a la fiesta patronal porque siente un llamado muy especial. "Pienso que la Virgen me llama", sostuvo.

Elonce en Nogoyá: los testimonios en la procesión de la Virgen del Carmen

Explicó que organiza cada año su agenda para regresar especialmente el 16 de julio. "Ya lo programo para venir para el día de la fiesta de la Virgen", afirmó.

Al describir lo que experimenta cada vez que vuelve, resumió su sentimiento con una frase cargada de emoción: "Me emociona y me sana".

Pedidos por la comunidad y esperanza para el futuro

Entre los participantes también hubo espacio para pensar en el crecimiento de la ciudad. Un joven nogoyaense explicó que, mientras acompañaba la procesión, su oración estuvo dirigida a toda la comunidad. "Pido por Nogoyá para que crezca y que esto crezca día a día, año a año", explicaron.

Asimismo, destacó que, más allá de las condiciones climáticas, la convocatoria nunca disminuye. "Otro año ha llovido, pero la gente acompaña igual", remarcó.

En un clima de profunda emoción, los fieles compartieron con Elonce las razones que los impulsan a participar cada 16 de julio, en una jornada en la que la fe, la tradición y el sentido de pertenencia fueron los grandes protagonistas. Entre los testimonios recogidos durante la procesión estuvo el de una mujer que lleva una década acompañando a la Virgen del Carmen desde que llegó a vivir a Nogoyá.

"Este es mi décimo año que estoy acá en Nogoyá, así que hace diez años que la puedo acompañar y es un placer", expresó con emoción. Al explicar qué representa para ella esta celebración, sostuvo que no solo piensa en sus seres queridos, sino también en el valor que tiene el encuentro comunitario. "Pienso en todos, en la familia", comentó.

La vecina destacó especialmente el clima que se genera durante la procesión. "La gente, la unión. En estos momentos a veces parecemos que estamos tan desunidos y son estos momentos que todos juntos... eso emociona", afirmó, sintetizando uno de los sentimientos más repetidos por quienes participaron de la celebración.

"La Virgen me da mucha alegría"

Otra de las entrevistadas contó que, aunque reside en una localidad cercana, todos los años viaja para participar de la fiesta patronal.

"Todos los años vengo yo", aseguró al ser consultada sobre su presencia en la celebración. Al hablar de su vínculo con la Virgen del Carmen fue contundente: "Me da mucha alegría", expresó.

Además, relató que habitualmente forma parte del tradicional desfile a caballo que acompaña las actividades patronales, aunque este año no pudo hacerlo. "Todos los años desfilo a caballo, pero este año no tenía", explicó con cierta resignación, aunque sin dejar de participar de la jornada religiosa.

La fe como legado para las nuevas generaciones

También hubo espacio para las familias que decidieron vivir juntas este momento de fe. Miguel, vecino de Nogoyá, asistió acompañado por su pequeño hijo, quien participó por primera vez de la procesión. "Es mucho. Es la patrona de Nogoyá", respondió cuando le preguntaron qué significaba acompañar a la Virgen en su día.

Con su hijo en brazos, explicó cómo intenta transmitirle esa devoción desde los primeros años de vida. "Hay que traerlo a misa, enseñarle de chico lo que significa la Virgen para todos", señaló.

"Más que nada, agradecer"

Consultado sobre los pedidos o agradecimientos que llevaba este año a la Virgen del Carmen, Miguel explicó que la gratitud ocupaba un lugar central. "Agradecerle nomás por la salud y el trabajo", sostuvo.

Luego compartió una experiencia familiar reciente que le dio un significado aún más profundo a la celebración. "Tuvimos a mi viejo con un problema del corazón hace poquito y salimos, así que bueno, más que nada agradecimiento", manifestó con visible emoción.

Elonce en Nogoyá: los testimonios en la procesión de la Virgen del Carmen

Los testimonios reflejaron una constante: la Virgen del Carmen representa para los fieles mucho más que una celebración religiosa.

Para algunos es el vínculo con sus raíces; para otros, una madre protectora, una fuente de fortaleza en momentos difíciles o la destinataria de promesas y agradecimientos por la salud, el trabajo y la familia.

Una vez más, la procesión volvió a mostrar que la devoción mariana continúa siendo uno de los pilares de la identidad de Nogoyá y una tradición que reúne a generaciones enteras alrededor de la fe.