El Gobierno prepara un operativo especial para recibir a la Selección y evalúa un posible paso por Casa Rosada

El regreso de la Selección argentina la próxima semana ya puso en marcha un operativo de seguridad que involucra a distintas áreas del Gobierno nacional. Con la expectativa de una masiva movilización de hinchas en Buenos Aires, el principal objetivo es evitar los "desbordes registrados durante los festejos por la obtención del Mundial de Qatar 2022".

Según reveló Infobae, los equipos técnicos trabajan en un esquema que permita a los jugadores celebrar junto al público en un entorno controlado, minimizando riesgos y garantizando el normal desarrollo de los festejos.

La iniciativa se complementa con la propuesta del presidente Javier Milei de poner a disposición el balcón de la Casa Rosada para que sea utilizado exclusivamente por el plantel, sin la presencia de dirigentes ni funcionarios.

La propuesta de la Casa Rosada

La iniciativa fue impulsada por el propio Milei y quedó en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien coordina las tareas junto con la Casa Militar, responsable de la seguridad del edificio.

La instrucción presidencial establece que, si los futbolistas aceptan la invitación, la Casa Rosada deberá permanecer completamente desocupada de funcionarios durante la eventual celebración.

"La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos", sostuvo el mandatario.

El desafío de coordinar un operativo masivo

La planificación del dispositivo de seguridad está a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien trabaja junto a distintas áreas del Ejecutivo para definir el operativo.

Uno de los principales interrogantes es el aeropuerto donde aterrizará la delegación. Si el arribo se concreta en Ezeiza, será necesaria una coordinación entre las fuerzas federales, la Policía de la Ciudad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires para custodiar el recorrido por la autopista Riccheri.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño reconocieron que existen contactos informales con el Gobierno nacional, aunque señalaron que todavía no hay una propuesta definitiva para coordinar cortes de tránsito y desvíos.

Esperan definiciones de la AFA

La coordinación general del operativo involucra a la Jefatura de Gabinete y a los ministerios de Seguridad, Defensa y Transporte, que mantuvieron reuniones durante las últimas horas para avanzar en un esquema conjunto.

En paralelo, el Ejecutivo sigue de cerca la logística del vuelo que trasladará a la delegación desde Estados Unidos. Tanto el horario de llegada como el aeropuerto elegido dependerán de la planificación deportiva y de las decisiones que adopte la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) una vez finalizada la Copa del Mundo.

Mientras tanto, las autoridades analizan los puntos de mayor concentración de público, los posibles cortes de tránsito y los corredores por los que podría desplazarse la delegación, además de coordinar el despliegue de efectivos junto con los gobiernos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.