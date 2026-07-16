Milei mantendrá su cábala y no viajará a la final del Mundial

El presidente Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y seguirá el partido desde la Quinta de Olivos, donde mantendrá la cábala que acompañó durante todo el torneo.

De esta manera, el mandatario descartó la posibilidad de realizar un viaje relámpago para asistir al encuentro decisivo del domingo en Nueva York y explicó que repetirá la rutina que, según dijo, mantuvo en cada presentación de la Selección argentina.

"Vamos a seguir mirándolos desde Olivos, miré todos los partidos ahí", afirmó luego de la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra, que clasificó al equipo dirigido por Lionel Scaloni a una nueva final del mundo.

La campera que acompaña la cábala

Milei también contó que volverá a vestir una campera de YPF que considera parte de su cábala durante la participación argentina en el Mundial. "Lo miro siempre con una campera de la petrolera que ya saben y ganamos, no me la saqué nunca más", sostuvo.

En ese sentido, recordó una situación ocurrida durante el certamen y explicó por qué decidió mantener la misma prenda en todos los encuentros. "Transpiro como un condenado, pero la única vez que me la saqué nos hicieron un gol, así que no me la saqué nunca más", expresó.

Reiteró que la Casa Rosada está disponible para los festejos

La final entre Argentina y España se disputará este domingo en Nueva York, luego de que el seleccionado argentino eliminara a Inglaterra y el conjunto español hiciera lo propio frente a Francia.

En ese contexto, Milei reiteró que, si la Selección obtiene el título y decide celebrar junto a los hinchas en Plaza de Mayo, la Casa Rosada estará a disposición del plantel para los festejos.