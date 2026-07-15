El Senado aprobó la reforma previsional: qué dijo cada legislador y detalles de la votación

Este miércoles en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores se llevó a cabo la 2ª Sesión Especial, correspondiente al 146º Período Legislativo. La sesión fue presidida por la vicegobernadora y presidente de la Cámara, Alicia Aluani, y asistida por la prosecretaria de la Cámara, Sara Foletto. Contó con la presencia de los 17 senadores departamentales y quórum reglamentario.

Tras el izamiento de banderas, el cuerpo comenzó el tratamiento preferencial al proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” (expediente Nº 15.711) que modifica la Ley Nº 8.732 de Régimen de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, y que contaba con dos dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, con modificación aprobada en los artículos 81º y 82º.

En primer lugar, la senadora Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) pidió moción para introducir una modificación en el documento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, específicamente el artículo 37 bis para que el aporte previsional solidario sea inicialmente del 19% y disminuya progresivamente hasta alcanzar la edad jubilatoria prevista para la obtención de la jubilación ordinaria común, quedando exceptuado quienes acrediten 30 años de servicio en el régimen especial.

En ese tramo, el presidente del bloque de Más para Entre Ríos, Marcelo Berthet, aclaró que “la moción que ha hecho la senadora Miranda es a título personal, no es compartida por el Frente Más para Entre Ríos”. En tanto, el senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) solicitó darle ingreso en Secretaría a la modificación propuesta de la senadora Miranda.

El Senado dio media sanción a la Reforma Previsional: así fue la votación del proyecto

Debate sobre la Reforma Previsional

Antes de la votación, tomó primero la palabra el senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) y sostuvo que el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, impulsado por su bloque, fue el resultado de una “construcción colectiva” que incorporó los aportes de los distintos sectores durante el tratamiento legislativo. En ese sentido, destacó la decisión del Gobierno de Entre Ríos, a cargo del gobernador Rogelio Frigerio, por iniciar este debate. Resaltó que tanto el Poder Ejecutivo como el Senado promovieron instancias de diálogo con gremios, colegios profesionales, especialistas, municipios y entidades de jubilados, además de las recorridas territoriales realizadas por el presidente de la Caja de Jubilaciones.

Remarcó que las comisiones realizaron una amplia ronda de audiencias que derivó en “más de 20 modificaciones” sobre la base del proyecto original, producto de las observaciones recibidas. Asimismo, afirmó que existe un consenso sobre la necesidad de revisar el régimen previsional provincial luego de más de 30 años, al considerar que Entre Ríos posee “el sistema previsional más deficitario” entre las trece cajas no transferidas a la Nación. Tras detallar las modificaciones, consideró que se trata de “la reforma más necesaria para Entre Ríos” e invitó a sus pares a acompañar un dictamen que, según afirmó, fue elaborado “con el único fin de preservar nuestro sistema previsional entrerriano”.

A su turno, el senador y miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos) cuestionó que el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo “fue presentado en un contexto económico adverso para los trabajadores” y sostuvo que “existía una alternativa para garantizar la sustentabilidad del sistema sin modificar derechos adquiridos”. Además, afirmó que “el déficit es consecuencia de una decisión constitucional que tomó la provincia de manera soberana”. Asimismo, mencionó que el bloque que integra elaboró un dictamen propio basado en “otras herramientas para darle solidez a la Caja”, priorizando mecanismos de financiamiento, transparencia y planificación.

Sostuvo que “los ciudadanos no sostienen un déficit, los ciudadanos financian el Estado y las funciones del Estado”, rechazando que el debate enfrente al sector público con el privado. Cuestionó además el carácter de emergencia del proyecto al mencionar que es “contradictorio” ya que contiene artículos de reforma estructural. De esta manera, Cosso defendió el dictamen alternativo presentado por su bloque, y señaló que las modificaciones propuestas serían aplicables únicamente a los nuevos ingresantes al sistema previsional. Finalmente, remarcó que el Senado no debe “perder de vista que el desarrollo económico y la justicia social no son objetivos incompatibles”, por lo que manifestó su voto negativo al dictamen del oficialismo y solicitó acompañar la propuesta presentada por su bloque.

Por su parte, la senadora Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) defendió el proyecto de reforma previsional enviado por el Poder Ejecutivo. Según señaló, el déficit de la Caja supera los 400 mil millones de pesos anuales. En ese marco, afirmó que el problema previsional es consecuencia de “muchos años de parches, privilegios y de falta de decisiones de fondo”, y advirtió que la provincia debe destinar cada mes recursos extraordinarios para cubrir ese déficit, afectando la disponibilidad de fondos para áreas como educación, salud, infraestructura y seguridad. Asimismo, destacó que el gobernador Rogelio Frigerio impulsó el debate “con honestidad y con un objetivo concreto”, orientado a garantizar el pago de las jubilaciones actuales y futuras.

La senadora Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal) , por su parte, manifestó que la situación financiera de la Caja de Jubilaciones exige una respuesta responsable y afirmó que “no hay defensa de los jubilados si se deja crecer indefinidamente un déficit que debilita el sistema hasta que explote”. No obstante, aclaró que “no habría acompañado el proyecto en su versión original” y que “decidió trabajar sobre la iniciativa para introducir cambios que la hicieran más justa, más equilibrada y más sensible”.

En ese sentido, destacó que el debate legislativo “permitió modificar aspectos centrales de la propuesta, priorizando la búsqueda de consensos antes que el rechazo automático”. Además, Domínguez enumeró las principales modificaciones incorporadas al dictamen, entre ellas la reducción de 20 a 15 años del período para calcular el haber inicial, el mantenimiento de la edad jubilatoria de 60 años para las mujeres y 65 para los varones, la eliminación de la jubilación a los 68 años para los futuros ingresantes al Estado y un esquema diferenciado de aportes patronales para los municipios. Además, destacó la creación de una comisión técnica de seguimiento del sistema previsional para garantizar un monitoreo permanente de la Caja. La legisladora sostuvo que “la peor injusticia es no hacer nada” y concluyó que acompañó una reforma mejorada por el debate”.

El senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos) fundamentó su rechazo al dictamen del oficialismo al sostener que la reforma del sistema previsional “fue impulsada bajo una lógica de urgencia sin incorporar las principales observaciones formuladas durante las audiencias en comisión”. Señaló que el proyecto mantiene el núcleo de la iniciativa original y cuestionó la ausencia de un estudio actuarial independiente, al considerar que “no existe sustento técnico suficiente para introducir modificaciones permanentes al sistema”.

Asimismo, advirtió que el aumento del período de cálculo del haber inicial “provocará una reducción de las jubilaciones”, criticó las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para fijar aportes adicionales y expresó preocupación por “el impacto que la reforma tendría sobre los municipios y las finanzas provinciales en el actual contexto económico”. De ese modo, Sanzberro defendió el dictamen alternativo presentado por su bloque, destacando la creación del Fondo Entrerriano de Sostenibilidad Previsional como una herramienta de financiamiento complementaria que, según explicó, “permitiría fortalecer la Caja sin trasladar el costo a trabajadores, jubilados o al sector productivo”. También repasó las principales diferencias entre ambos despachos, entre ellas el mantenimiento de una base de cálculo de diez años para el haber inicial, una fórmula de movilidad que combine salarios e inflación, la eliminación de cargas adicionales para los regímenes especiales y la incorporación de auditorías actuariales periódicas con profesionales independientes.

El senador Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) manifestó que comparte la necesidad de debatir y actualizar las leyes, aunque expresó su rechazo al proyecto de reforma previsional del oficialismo al considerar que “no ofrece respuestas a las preocupaciones planteadas por trabajadores y jubilados”.

Además, llamó a “valorar las manifestaciones de docentes, trabajadores de la salud y otros empleados públicos presentes durante el debate”, al señalar que “si esto no los afectara, no estarían ahí”. Oliva también sostuvo que el actual sistema previsional permitió “el desarrollo de importantes obras e inversiones públicas en la provincia”, por lo que cuestionó que el déficit de la Caja sea atribuido exclusivamente al régimen jubilatorio. También expresó su preocupación por el impacto que la reforma tendría sobre los regímenes especiales, ejemplificando el caso de médicos que trabajan en áreas críticas y que, según afirmó, “deberían extender su vida laboral en condiciones de alta exigencia”.

La senadora Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) explicó que “si bien inicialmente consideró que el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo no estaba para acompañar porque afectaba a muchos trabajadores, he decidido trabajar sobre la iniciativa para incorporar modificaciones que atenuaran su impacto”.

Además, subrayó que “la reforma también tendrá consecuencias sobre su propia situación previsional, al señalar que es empleada pública y que “cualquier cosa que hoy esté tomando una mala decisión me va a afectar de manera directa a mí”. Asimismo, sostuvo que el problema de la Caja de Jubilaciones viene de larga data y que “algo hay que hacer, alguien se tiene que animar”, remarcando que la reforma no constituye una solución definitiva, sino “un comienzo susceptible de futuras modificaciones”.

Por su parte, el senador Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos) fundamentó su rechazo al dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda, al sostener que en el debate existen “dos concepciones totalmente distintas de lo que es el Estado y cómo se distribuyen los recursos para sostener el sistema”. En ese sentido, afirmó que la propuesta del bloque oficialista “es parte del ajuste y de la armonización con el Gobierno nacional”, mientras que el despacho impulsado por su bloque plantea que “el costo no debe trasladarse a los trabajadores, a los médicos, a los maestros, a los trabajadores públicos”, sino que debe buscarse “nuevos financiamientos para fortalecer la Caja de Jubilaciones”.

En este sentido, Berthet remarcó que “el Gobierno Provincial entiende a la Caja como un problema fiscal que debe corregirse aumentando la exigencia, y nosotros vemos a la Caja como una herramienta de protección social y una conquista histórica”. Además, expresó su preocupación si en el futuro se impulsan nuevas reformas a nivel nacional: “¿Cómo quedamos los entrerrianos en esa armonización cuando decidan recortar más derechos o cuando decidan subir una edad jubilatoria?”. Finalmente, sostuvo que el verdadero debate consiste en definir “quiénes pagan la crisis y quiénes quedan protegidos de ella”, y concluyó que “no tenemos que desvestir a los trabajadores ni a los jubilados para ordenar las cuentas”, reafirmando su acompañamiento al dictamen alternativo elaborado por su bloque.

El senador y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) cerró el debate reafirmando el respaldo al dictamen de su comisión. Sostuvo que “la reforma previsional representa una decisión necesaria para garantizar la continuidad del sistema” y afirmó que “tenemos que mirar para adelante y concentrar los esfuerzos en buscar soluciones creativas para seguir sosteniendo este muy buen sistema previsional que tiene la provincia de Entre Ríos, para darle certeza en el financiamiento y para darle sostenibilidad en el tiempo”.

En ese marco, consideró que la documentación histórica refleja “un poco de la hipocresía y otro poco de la falta de valentía de los gobiernos anteriores de no haber tomado las decisiones a tiempo” y que la actual gestión decidió afrontar un debate que había sido postergado durante años. “Este gobierno, que encabeza el gobernador Rogelio Frigerio, si algo no va a hacer, es dejar de tomar las decisiones políticas que el tiempo necesita”. Asimismo, remarcó que tanto el Poder Ejecutivo como los legisladores de su bloque “no vamos a dejar de proponer esas decisiones que, aunque duras y costosas desde el punto de vista político, son las necesarias” para la provincia.

Votación

Tras las intervenciones de los miembros informantes y los distintos legisladores de los bloques, se puso a consideración del cuerpo los despachos ingresados en la última sesión ordinaria. De esta manera se votó de manera nominal su aprobación en general, y a mano alzada el proyecto en particular.

Resultó así aprobado el dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda con las modificaciones presentadas, siendo 10 votos afirmativos (8 votos de los senadores del bloque de Juntos por Entre Ríos, un voto del unibloque Peronismo Federal de Gladys Domínguez , y otro voto de la senadora Nancy Miranda del frente Más para Entre Ríos).

En tanto los 7 votos negativos fueron emitidos por los demás legisladores de la bancada Más para Entre Ríos.

Finalmente, el proyecto aprobado será girado a la Honorable Cámara de Diputados en Revisión.