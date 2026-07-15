Lautaro Martínez: “Te lo juro que lo soñé”, afirmó tras el gol que llevó a Argentina a la final del Mundial

La palabra de Lautaro Martínez quedó grabada en otra página dorada de la historia de la Selección argentina. El delantero ingresó desde el banco de suplentes y convirtió el gol del 2-1 sobre Inglaterra en tiempo de descuento para sellar la clasificación a la final del Mundial 2026. Luego del encuentro, el atacante no pudo ocultar la emoción por haber cumplido uno de los mayores sueños de su carrera.

Con la euforia todavía presente tras el pitazo final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el goleador expresó el significado que tuvo el tanto que depositó nuevamente a la Albiceleste en la definición de una Copa del Mundo: "Es muy fuerte esto. Es muy fuerte de verdad".

El delantero del Inter fue uno de los grandes protagonistas de una remontada histórica. Después del empate conseguido por Enzo Fernández, apareció en el segundo palo para conectar un centro de Lionel Messi y marcar el tanto que desató el festejo de miles de hinchas argentinos presentes en Estados Unidos.

Foto: AFA.

Un sueño que comenzó desde la infancia

La conquista tuvo un significado especial para Lautaro, quien recordó los primeros pasos de su carrera y el esfuerzo realizado desde muy pequeño para llegar a la elite del fútbol mundial: "Siempre soñé con hacer este gol, desde que mi viejo me compró un par de botines".

Foto: AFA.

La frase reflejó la carga emotiva que tuvo la definición para el atacante, que encontró en una semifinal del Mundial el escenario ideal para cumplir uno de los anhelos que lo acompañó desde la niñez.

Instantes después, volvió a remarcar que la jugada parecía haber sido imaginada mucho antes de hacerse realidad: "Te lo juro que lo soñé".

Un presente marcado por la familia y el equipo

Además de hablar del gol, Lautaro explicó que atraviesa un momento de madurez tanto dentro como fuera de la cancha y destacó el papel que su familia tuvo en esa transformación: "Disfruto de todo esto. Disfruto de la vida. Mis hijos me hicieron bajar un cambio".

El delantero dejó en claro que hoy vive cada partido desde otra perspectiva, valorando no solo los logros deportivos, sino también el equilibrio personal que encontró en los últimos años.

Foto: AFA.

Finalmente, también tuvo palabras de reconocimiento para Enzo Fernández, autor del empate que abrió el camino hacia la clasificación, y para todo el plantel dirigido por Lionel Scaloni.

"Enzo hizo un golazo también. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho", dijo en el cierre. Con esas palabras, Lautaro resumió el espíritu de una Selección que volvió a reaccionar en un momento adverso y consiguió el pasaje a una nueva final del mundo. El próximo domingo, frente a España, Argentina buscará defender el título y alcanzar un nuevo capítulo histórico, con un delantero que ya cumplió uno de los sueños que lo acompañó desde la infancia.