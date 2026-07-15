Argentina confirmada para enfrentar a Inglaterra: Lionel Scaloni confirmó a los once

El técnico argentino, Lionel Scaloni, se inclinó por hacer un cambio y la Selección argentina, ya tiene el equipo titular confirmado, que buscará el boleto hacia la final de la Copa del Mundo 2026.
Luego de la sufrida clasificación ante Suiza, la Selección Argentina enfrenta este miércoles en Atlanta a Inglaterra en un verdadero clásico por las semifinales del Mundial 2026, duelo decisivo para el que el entrenador Lionel Scaloni definió el once inicial con una gran sorpresa.
El encuentro se juega desde las 16 horas de la Argentina en Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con el arbitraje de Ismail Elfath y la televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+. El ganador será finalista y enfrentará a España, que espera en la Final.
Para la ocasión, el DT de Pujato se encontraba en la disyuntiva entre mantener la alineación por tercer juego consecutivo, pese a la autocrítica realizada tras la victoria ante Suiza; o meter mano en busca de mejorar el nivel.
Sin embargo, se inclinó por hacer un cambio y el técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó el equipo titular que buscará el boleto hacia la final de la Copa del Mundo 2026.
Argentina está confirmada: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez; Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.