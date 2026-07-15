Vacaciones de invierno: Feriando Costanera potencia el trabajo de emprendedores locales

Más de 50 emprendedores de distintos barrios participan de esta feria. La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Paraná, fortalece la comercialización de productos locales, genera nuevas oportunidades de venta y acerca a la gente una amplia variedad de producciones artesanales y regionales.
La feria funciona durante las dos semanas de vacaciones de invierno y reúne a emprendedores de los cinco Centros de Economía Social de la ciudad. Quienes visitan la Costanera pueden encontrar textiles, artículos de cuero, mates, macetas, velas, alimentos regionales, productos de nuez pecán, objetos de decoración y una amplia diversidad de elaboraciones locales.
La subsecretaria de Economía Social, Priscila Spinetti, destacó que se trata de una experiencia inédita para los emprendedores que forman parte de los centros municipales. "Queremos que esta feria sea una gran vidriera para mostrar el talento y la calidad de los productos que se elaboran en Paraná. Organizamos la participación para que todos tengan las mismas oportunidades y exista una oferta variada para quienes recorren la Costanera", explicó.
Spinetti señaló además que la iniciativa responde a un objetivo de la gestión municipal de generar espacios gratuitos para fortalecer la economía social. Estamos convencidos de que esta será la primera de muchas ediciones", afirmó.
Emprendedores que hacen crecer la economía local
Entre los participantes se encuentra Elena García, creadora del emprendimiento "AP, Algo Personal", dedicado a la fabricación de artículos de cuero personalizados mediante grabado láser. Junto a su esposo desarrolla cada producto de manera artesanal. "Es una muy buena oportunidad para mostrar lo que hacemos y llegar a más personas. Todo lo realizamos nosotros y cada trabajo se adapta a lo que busca el cliente", expresó.
También forma parte de la feria Ayelén Santana, impulsora de "Un día a la vez", un emprendimiento dedicado a la elaboración de velas aromáticas y humidificadores. Comparte su espacio con otra emprendedora dedicada a la producción de jabones artesanales y valoró el acompañamiento recibido desde los Centros de Economía Social. "Emprender no siempre es fácil, pero acá encontramos un espacio para crecer, compartir experiencias y trabajar junto a otros emprendedores. Tener la posibilidad de sostener un stand durante las vacaciones nos ayuda a dar a conocer nuestros productos y fortalecer nuestro trabajo", sostuvo.
Feriando Costanera forma parte de las políticas municipales de fortalecimiento de la economía social, promoviendo el desarrollo de emprendimientos locales, la generación de ingresos para las familias paranaenses y el consumo de productos elaborados en la ciudad.