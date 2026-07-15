Selección Argentina: las dudas de Scaloni a horas de enfrentar a Inglaterra

La Selección Argentina afrontará este miércoles desde las 16 una nueva semifinal mundialista, esta vez frente a Inglaterra en Atlanta. A pocas horas del encuentro, Lionel Scaloni mantiene abiertas algunas decisiones sobre la formación que buscará clasificar al equipo nacional a su segunda final consecutiva.

El plantel realizó su último entrenamiento en el Atlanta United Training Ground, en un horario más temprano de lo habitual. Durante la práctica, el cuerpo técnico probó distintas variantes, especialmente en un mediocampo que podría presentar modificaciones respecto del triunfo ante Suiza.

Rodrigo De Paul aparece como el futbolista con mayores posibilidades de comenzar entre los suplentes. Aunque fue una pieza central durante todo el ciclo de Scaloni, su rendimiento en los últimos partidos estuvo por debajo de lo esperado y el entrenador analiza tres posibles reemplazantes.

Tres alternativas para reemplazar a De Paul

Exequiel Palacios es una de las opciones consideradas para ingresar al equipo. Su presencia permitiría armar un doble volante central junto con Leandro Paredes, quien quedaría como el jugador más retrasado y encargado de colaborar en la recuperación y el inicio de las jugadas.

Palacios actuaría algunos metros más adelante y sobre el sector derecho. Esa variante le ofrecería a la Selección Argentina mayor presencia en la zona central, además de una alternativa para sostener la circulación y contener el juego interior de Inglaterra.

Las otras posibilidades son Nicolás González y Giuliano Simeone. Si el elegido fuera González, se ubicaría como volante por izquierda y Alexis Mac Allister pasaría hacia el sector derecho, mientras que Enzo Fernández y Paredes completarían el mediocampo.

De Paul saldría del equipo.

La opción de Giuliano Simeone

En caso de que Scaloni se incline por Simeone, Mac Allister podría mantenerse sobre la izquierda. El futbolista del Atlético de Madrid ocuparía la banda derecha y aportaría recorrido, presión y colaboración defensiva en un sector donde Inglaterra cuenta con jugadores de velocidad.

Más allá de esa duda, no se esperan modificaciones importantes en la defensa. Durante una parte de la práctica, Nicolás Otamendi se ubicó entre los centrales, aunque la posibilidad de utilizar una línea de cinco no habría ganado terreno en la consideración del entrenador.

También continúa abierta la habitual disputa entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel por el lateral derecho. Molina aparece en la formación probable, pero el cuerpo técnico podría optar por Montiel según las características del planteo previsto para la semifinal.

La posible formación ante Inglaterra

En la ofensiva, Julián Álvarez mantiene ventaja para acompañar a Lionel Messi. Sin embargo, Lautaro Martínez continúa como una alternativa y la decisión definitiva podría conocerse recién durante la charla técnica previa al encuentro.

La probable formación de la Selección Argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Scaloni mantendrá las incógnitas hasta las horas previas al partido, como ocurrió durante gran parte del Mundial. La principal decisión pasa por la continuidad de De Paul y por el perfil que buscará darle al mediocampo para enfrentar al conjunto dirigido por Thomas Tuchel.