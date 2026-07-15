La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra: qué ocurrió en las cinco semifinales anteriores

La Selección Argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra con la posibilidad de clasificarse nuevamente a una final de la Copa del Mundo. Será la sexta vez que el conjunto nacional dispute formalmente una semifinal mundialista y llegará con un antecedente favorable: superó todas las instancias anteriores en las que estuvo entre los cuatro mejores.

El primer caso se produjo en Uruguay 1930, durante la edición inaugural del torneo. Argentina ganó sus tres partidos de la fase inicial y luego enfrentó a Estados Unidos en el estadio Centenario, donde se impuso por 6 a 1.

Luis Monti abrió el marcador y, durante el segundo tiempo, Guillermo Stábile y Carlos Peucelle marcaron dos goles cada uno, mientras que Alejandro Scopelli completó la victoria. Cuatro días más tarde, el equipo perdió la final ante Uruguay.

Maradona condujo al equipo en México 1986

La siguiente semifinal llegó 56 años después. En México 1986, la Selección Argentina enfrentó a Bélgica luego de eliminar a Uruguay e Inglaterra en las rondas anteriores.

El partido terminó 2 a 0 con dos goles de Diego Maradona. El primero llegó al comienzo del segundo tiempo mediante una definición ante la salida del arquero, mientras que el segundo fue convertido después de una acción individual iniciada fuera del área.

El equipo dirigido por Carlos Bilardo avanzó así a la final frente a Alemania Federal, donde se consagró campeón tras imponerse por 3 a 2.

La definición por penales ante Italia

Cuatro años después, Argentina volvió a disputar una semifinal, esta vez frente al anfitrión Italia. El encuentro se jugó en Nápoles y terminó igualado 1 a 1 después del tiempo suplementario.

Salvatore Schillaci adelantó al conjunto local, pero Claudio Caniggia convirtió el empate de cabeza. La clasificación se resolvió mediante penales, instancia en la que Sergio Goycochea contuvo los remates de Roberto Donadoni y Aldo Serena.

La Selección Argentina ganó la serie por 4 a 3 y accedió a la final, donde perdió 1 a 0 frente a Alemania Federal.

Romero fue determinante en Brasil 2014

Argentina debió esperar 24 años para regresar a una semifinal mundialista. En Brasil 2014 enfrentó a Países Bajos después de superar por 1 a 0 a Bélgica en los cuartos de final.

El partido terminó 0 a 0 y volvió a definirse desde el punto penal. Sergio Romero atajó los remates de Ron Vlaar y Wesley Sneijder, mientras que Lionel Messi, Ezequiel Garay, Sergio Agüero y Maximiliano Rodríguez convirtieron para el equipo argentino.

La victoria por 4 a 2 permitió alcanzar la final frente a Alemania, que se quedó con el título tras imponerse durante el tiempo suplementario.

La goleada ante Croacia en Qatar

La última semifinal de la Selección Argentina se disputó el 13 de diciembre de 2022 frente a Croacia. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni ganó 3 a 0 y logró una clasificación sin necesidad de tiempo suplementario ni penales.

Messi abrió el marcador desde los doce pasos y Julián Álvarez anotó los dos tantos restantes. En el tercero, el capitán realizó una jugada individual por la banda derecha antes de asistir al delantero.

Argentina luego derrotó a Francia en la final y obtuvo su tercer título mundial. El antecedente de 1978 no integra formalmente esta lista porque aquella edición tuvo una segunda fase de grupos: el seleccionado terminó primero en su zona y avanzó directamente al partido decisivo contra Países Bajos.

De esta manera, la Selección Argentina ganó las cinco semifinales mundialistas que disputó: Estados Unidos en 1930, Bélgica en 1986, Italia en 1990, Países Bajos en 2014 y Croacia en 2022. Ante Inglaterra buscará sostener esa racha y acceder a la final por segunda Copa del Mundo consecutiva.