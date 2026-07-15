Flor Peña reveló cómo quedó su relación con Nico Occhiato tras la polémica

La actriz aseguró que retomó el diálogo con el conductor y dueño de Luzu TV luego de su salida del programa. También habló del apoyo que recibió, asumió su error y volvió a pedir disculpas a la familia Messi.
Flor Peña rompió el silencio luego de varias semanas alejada de los medios y se refirió por primera vez a cómo quedó su vínculo con Nico Occhiato, tras la polémica que derivó en su salida de El show del verano, el ciclo de Luzu TV. La actriz afirmó que ambos pudieron conversar, descartó una escalada judicial y aseguró que el diálogo permitió cerrar heridas.
A casi un mes del episodio originado por la difusión de una información errónea sobre la salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, Peña contó que decidió atravesar el momento en la intimidad junto a su familia y amigos.
"Estoy mucho mejor, fue un mes en el que necesité meterme para adentro, esperar que baje la espuma, respirar, refugiarme en mis afectos. Necesité el silencio, algo extraño en mí. Y estuvo bueno, ahora estoy mejor", expresó.
La charla con Nico Occhiato
Durante una entrevista televisiva, la actriz confirmó que volvió a comunicarse con Nico Occhiato y destacó que ambos tenían la necesidad de aclarar lo sucedido.
"Sí, estamos hablando con Nico. Estoy contenta con eso, porque los dos estábamos un poco dolidos de no haber podido hablar. El mejor camino es hablar, tratar de entender qué le pasó a cada uno".
Si bien prefirió mantener en reserva el contenido de la conversación, reconoció que el encuentro fue positivo para ambas partes. "Va a quedar en lo privado lo que hablamos, pero sí te digo que fue muy aliviador para los dos".
Además, explicó que su abogado, Fernando Burlando, siempre buscó acercar posiciones para evitar que el conflicto derivara en instancias judiciales. "Fer también intentó que siempre exista un acercamiento para no llegar a lugares a los que ninguno quería llegar".
Descartó un conflicto judicial
En las últimas semanas habían circulado versiones sobre una posible demanda contra Luzu TV, aunque la actriz dejó entrever que esa posibilidad perdió fuerza luego del diálogo mantenido con Occhiato.
También reveló que durante los días posteriores al escándalo optó por mantenerse completamente alejada de la exposición pública. "Yo me perdí de muchas cosas que se dijeron porque estuve aislada. Yo tenía la intención de encontrar un punto de encuentro. Y Nico también".
Qué dijo sobre Marley
Consultada por la ausencia de un respaldo público de Marley, quien permanece en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026, Flor Peña aclaró que nunca sintió falta de acompañamiento. "Con Marley siempre estuvo todo bien. Pero él no es como yo y no le pido a mis amigos que sean como yo".
Además, reveló que ambos continuaron en contacto durante todo este tiempo. "Marley estuvo mucho conmigo; de hecho, hoy hablamos dos veces. Para mí no fue un tema que él no salga públicamente a apoyarme. Yo lo entiendo".
"Cometí un error"
Al hacer un balance sobre la repercusión del episodio, Peña asumió su responsabilidad y aseguró que el aprendizaje fue una de las consecuencias de lo ocurrido. "Estoy mucho más tranquila. Estoy aprendiendo. Cometí un error, acá estoy. No me pongo en víctima".
La actriz también agradeció el respaldo que recibió de parte del público y destacó que muchas personas comprendieron que nunca existió mala intención al difundir la información equivocada. "Me sorprendí mucho con el amor de mucha gente, que me destacó que me equivoqué, pero sabiendo que no fue de mala leche".
Finalmente, volvió a referirse al daño ocasionado a la familia del capitán de la Selección argentina. "Vuelvo a repetir, me sentí muy mortificada por haberles hecho daño a la familia Messi".