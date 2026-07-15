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Policiales Colón

Dos personas con prisión domiciliaria vendían droga en una vivienda

En el marco de un allanamiento en la ciudad de Colón, la policía secuestró cocaína e identificó a cuatro personas, dos de las cuales tenían prisión domiciliaria.

15 de Julio de 2026
La droga incautada en Colón
La droga incautada en Colón

En el marco de un allanamiento en la ciudad de Colón, la policía secuestró cocaína e identificó a cuatro personas, dos de las cuales tenían prisión domiciliaria.

Un allanamiento realizado en una vivienda de calle Tucumán al 400, en la ciudad de Colón, permitió el secuestro de cocaína, una balanza de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes y otros objetos vinculados a una investigación judicial. Además, durante el procedimiento se constató que dos de las personas presentes cumplían prisión domiciliaria.

 

El operativo fue ordenado por la Justicia en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia penal presentada en los últimos días. Tras distintas tareas investigativas, la Policía logró identificar a los involucrados en el hecho y reunió pruebas que permitieron el allanamiento.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron distintos elementos y encontraron una sustancia blanquecina que, tras ser sometida a las pruebas de orientación correspondientes, dio resultado positivo para cocaína.

 

Ante ese hallazgo, tomó intervención personal de la División Drogas Peligrosas, que incautó la sustancia, una balanza digital de precisión y elementos que serían utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de estupefacientes.

 

En la vivienda fueron identificadas cuatro personas mayores de edad. Al verificar sus antecedentes, se confirmó que dos de ellas se encontraban cumpliendo el régimen de prisión domiciliaria dispuesto por la Justicia.

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