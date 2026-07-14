Una mujer resultó herida tras chocar su auto contra un árbol en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El accidente ocurrió en la zona de calle San Carlos de Bariloche, en Paraná. La conductora recibió asistencia de los Bomberos Voluntarios, aunque rechazó ser trasladada al hospital.
El accidente de tránsito en barrio Cuarteles, de Paraná, ocurrió durante la tarde de este martes, cuando un automóvil Peugeot 207 se desvió de la calzada, subió a la vereda e impactó contra un árbol.
Como consecuencia del choque, la conductora sufrió lesiones y fue asistida en el lugar. El siniestro se produjo sobre calle San Carlos de Bariloche, a pocos metros de la intersección con Monseñor D'Andrea, según pudo conocer Elonce.
Según relataron fuentes policiales de la jurisdicción, la conductora circulaba por calle Monseñor de Andrea y al llegar a la intersección con calle Bariloche, dobla hacia el norte, por donde transitaba un camión recolector de residuos. Al verse sorprendida por la presencia del camión, la mujer perdió el control de su auto e impactó contra el árbol sobre la vereda.
Asistencia en el lugar
Personal de los Bomberos Voluntarios de Paraná acudió rápidamente para brindar asistencia a la mujer que conducía el vehículo. Si bien presentaba lesiones, decidió no ser trasladada al hospital San Martín.
Las circunstancias que provocaron el despiste y posterior impacto son materia de investigación.