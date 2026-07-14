“Podrían haberla matado”: una joven fue víctima de violenta golpiza a la salida de un boliche

Leila Fernández, de 24 años, permanece internada en terapia intensiva tras ser golpeada por tres mujeres a la salida de un boliche y sufrir luego un siniestro vial. Su madre pidió justicia, mientras el local prohibió de por vida el ingreso de las agresoras.
La agresión a una joven en Corrientes continúa generando conmoción. Leila Fernández, de 24 años, permanece internada en terapia intensiva tras ser atacada por tres mujeres a la salida de un boliche y protagonizar posteriormente un siniestro vial cuando intentaba regresar a su casa.
Su madre, Vanesa Fernández, aseguró que la víctima continúa estable, aunque con múltiples lesiones, y reclamó justicia. "Ayer la pude ver, está en terapia intensiva. Según el último informe que me dieron, está todo igual, no empeoró su situación", expresó la mujer en declaraciones radiales.
Según explicó, Leila presenta múltiples politraumatismos, fracturas en el rostro, lesiones en un pulmón, costillas fracturadas, la clavícula rota y un importante traumatismo de cráneo. "Lo peor lo tiene en la cabeza. Ahora le deben fijar el hueso maxilar", señaló.
"Podrían haberla matado"
La madre de la joven fue contundente al referirse a la violencia del ataque sufrido durante la madrugada del domingo. "Podrían haberla matado con tantas patadas en la cabeza", afirmó.
Vanesa relató que, tras la golpiza, su hija abandonó el lugar completamente desorientada. "Después del ataque salió desesperada y tuvo un accidente", sostuvo.
La joven circulaba en motocicleta cuando chocó contra un camión, lo que agravó aún más el cuadro clínico, publicó El Litoral de Corrientes.
Qué dijo el Hospital Escuela
El director del Hospital Escuela "General José Francisco de San Martín", José Alberto Romero, confirmó que Leila permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva bajo estricto control médico.
El profesional explicó que la paciente sufrió un traumatismo hepático, traumatismo torácico, fractura de una costilla, fractura de clavícula, traumatismo de cráneo y una importante lesión en uno de sus muslos.
"Está en terapia intensiva por la cantidad de lesiones que presenta, pero dentro de todo se encuentra estable", precisó.
Romero aclaró que la internación responde al seguimiento permanente que requiere el cuadro de politraumatismos. "Así va a seguir hasta ver la evolución", indicó.
El origen del conflicto
Vanesa Fernández contó que su hija alcanzó a escribirle desde el hospital y le dijo que conocía a las agresoras desde la época escolar.
Según explicó, una amiga de Leila también le confirmó que hacía muchos años que no mantenían contacto. "Las conocía de la escuela. Hace muchos años que no se veían y nunca se habían cruzado en ese boliche", relató.
La mujer considera que el conflicto tendría origen en diferencias ocurridas durante la adolescencia. "Por más que no te conozcan, arman problemas para generar una pelea", lamentó.
La denuncia y los antecedentes
La primera denuncia fue realizada por la amiga que acompañaba a Leila durante la salida. Posteriormente, la madre amplió la presentación judicial y entregó a la Justicia los videos del ataque que comenzaron a circular en redes sociales.
Además, aseguró que las presuntas agresoras ya habrían protagonizado otros hechos violentos. "Hay muchos videos de peleas de ellas. Son las mismas que golpearon y dejaron nocaut a una señora a la salida de otro boliche", denunció.
El boliche tomó medidas
Tras la difusión del caso, el boliche donde ocurrió el ataque emitió un comunicado oficial. El establecimiento informó que las tres mujeres involucradas fueron identificadas y recibieron la prohibición de ingresar de manera permanente al local.
Asimismo, expresó su solidaridad con las víctimas, aseguró que colaborará con la investigación judicial y anunció que reforzará los controles de seguridad y los criterios de admisión para evitar nuevos episodios de violencia.
Cómo ocurrió el ataque
La agresión se produjo durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026.
Al salir del boliche ubicado sobre la Costanera Sur de Corrientes, Leila Fernández y una amiga fueron interceptadas por tres mujeres. Un video registró el momento en que la joven quedó tendida en el suelo mientras recibía violentas patadas en la cabeza.
Tras escapar del lugar en estado de shock y con dificultades para ver, debido también a que durante la pelea le rompieron los anteojos, la joven protagonizó un choque contra un camión.
Desde entonces permanece internada en terapia intensiva mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar las responsabilidades en el violento episodio.