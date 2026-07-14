Una escuela técnica de Diamante fabrica dispositivos para personas con discapacidad

Estudiantes de una escuela técnica de Diamante comenzaron a fabricar dispositivos de apoyo destinados a personas con discapacidad o que atraviesan procesos de rehabilitación. La producción se realiza mediante impresión 3D y forma parte del proyecto Traspasando Fronteras, que articula educación, tecnología y compromiso social.

La experiencia se desarrolla en la Escuela de Educación Técnica N° 1 Dr. Alfredo Materi, dependiente de la Dirección de Educación Técnica del Consejo General de Educación. La institución fue la primera de Entre Ríos en incorporarse a esta propuesta impulsada por el médico reumatólogo César Graf.

En articulación con el municipio, los alumnos diseñan y producen férulas, adaptadores, abrefrascos, colocadores de medias y otros elementos orientados a favorecer la autonomía de quienes los utilizan. Los dispositivos buscan resolver necesidades cotidianas y acompañar distintos procesos de asistencia.

Rediseño y adaptación de los dispositivos

El trabajo de los estudiantes no se limitó a reproducir los modelos previstos originalmente. A partir de los diseños iniciales, avanzaron en un proceso de adaptación y mejora de las piezas.

Como resultado, lograron desarrollar un prototipo multifuncional con mayores prestaciones y posibilidades de uso. La experiencia permitió combinar conocimientos técnicos con la identificación de problemas concretos vinculados a la vida diaria de las personas con discapacidad.

El proyecto también incorpora instancias de prueba y revisión, con el objetivo de ajustar los diseños y generar nuevas soluciones. De esta manera, la producción se integra con el aprendizaje dentro de los talleres de la institución.

El aporte pedagógico de la experiencia

El rector de la escuela, Oscar Gómez Rubio, explicó que la propuesta se desarrollará a través del taller de Saberes Digitales y las Prácticas Profesionalizantes. “El objetivo es concientizar a la comunidad sobre estas enfermedades, producir dispositivos y trabajar de manera articulada con el laboratorio”, señaló.

También indicó que la intención es avanzar en el desarrollo de nuevas soluciones o mejorar las ya existentes. De esta forma, los estudiantes pueden aplicar los contenidos adquiridos durante su formación en situaciones reales.

La escuela de Diamante participa además en otros proyectos junto con distintas instituciones dentro del programa Escuela y Comunidad del CGE. Estas iniciativas buscan vincular la enseñanza técnica con necesidades sociales específicas.

Tecnología aplicada a necesidades concretas

La fabricación mediante impresión 3D permite producir piezas personalizadas y realizar modificaciones según cada caso. Esa flexibilidad resulta útil para desarrollar elementos de apoyo con diferentes tamaños, formas y funciones.

La propuesta también ofrece a los alumnos una instancia de aprendizaje vinculada con el diseño, la innovación y el trabajo colaborativo. Al mismo tiempo, los dispositivos elaborados pueden contribuir a mejorar la autonomía de las personas que los necesitan.

Con este proyecto, la institución de Diamante incorpora la impresión 3D a una experiencia de formación con impacto comunitario, mediante la producción de herramientas destinadas a la inclusión y la rehabilitación.