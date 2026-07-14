Paraná Wine volverá a reunir a bodegas de todo el país en una nueva edición que se desarrollará el próximo 25 de julio en el Centro Provincial de Convenciones. La feria, que forma parte de la agenda de vacaciones de invierno, ofrecerá degustaciones, charlas con enólogos y un espacio destinado a destacar el crecimiento de la producción vitivinícola entrerriana.

La presentación oficial se realizó en Casa de la Costa y contó con la participación del presidente del Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur), Agustín Clavenzani, junto a los organizadores Flavia Muñoz y Julián Páez. También estuvo presente la diputada Noelia Zapata, quien entregó la declaración de interés legislativo provincial.

Un evento que crece año tras año

En la oportunidad, Clavenzani destacó a Elonce el crecimiento sostenido de la feria y su incorporación al calendario turístico de la ciudad. "Es la cuarta edición de Paraná Wine. La vimos nacer y hoy observamos el crecimiento que ha tenido. Estamos muy contentos porque será una de las actividades que integra la agenda de vacaciones de invierno y recibirá visitantes de distintas provincias del país", expresó.

El funcionario señaló que la propuesta representa una articulación entre turismo, producción y cultura. "Hay una fusión exquisita entre el esparcimiento, la cultura, el turismo y la producción entrerriana. Desde el Estado municipal acompañamos este tipo de iniciativas porque impulsan el desarrollo y posicionan a Paraná como sede de eventos de calidad", sostuvo.

Paraná Wine celebrará su cuarta edición con más de 60 bodegas de todo el país

Más de 60 bodegas y productores entrerrianos

La organizadora Flavia Muñoz confirmó que participarán más de 60 bodegas provenientes de diferentes regiones vitivinícolas del país. "Durante cuatro horas el público podrá interactuar directamente con los productores, conocer vinos de distintas regiones y llevarse una copa de cristal como recuerdo del evento", explicó.

Además, remarcó que el encuentro busca acercar nuevas experiencias a quienes disfrutan del vino. "Es un evento social y también educativo. Queremos que la gente conozca productores que muchas veces no tienen tanta presencia comercial y pueda descubrir nuevas etiquetas en un ambiente relajado", indicó.

La producción entrerriana volverá a tener un lugar destacado. "Van a participar alrededor de ocho bodegas de Entre Ríos, tanto de la costa del Paraná como de la costa del Uruguay, que compartirán un espacio conjunto para mostrar el crecimiento de la vitivinicultura provincial", agregó Muñoz.

Una de las ferias más importantes del país

Por su parte, Julián Páez destacó la evolución que experimentó Paraná Wine desde su primera edición. "Comenzamos con 20 bodegas y unas 400 personas. Hoy superamos las 60 bodegas y en la última edición recibimos alrededor de 1.500 asistentes. Esperamos seguir creciendo", afirmó.

También agradeció el acompañamiento institucional recibido desde los inicios. "Desde la primera edición el Municipio de Paraná nos acompañó. En un contexto difícil para emprender, ese respaldo es muy importante", señaló.

Páez explicó que el evento beneficia tanto a los consumidores como a los productores. "Para el público es una oportunidad de conocer el enorme catálogo de vinos que tiene Argentina. Para las bodegas, significa llegar a nuevos mercados y dar a conocer proyectos que muchas veces son pequeños", indicó.

Degustaciones y sector VIP

La feria contará con degustaciones libres en todos los stands, donde los visitantes podrán dialogar con sommeliers, representantes de las bodegas y productores.

Como novedad, esta edición incorporará un espacio VIP. "Habrá un sector exclusivo donde los propios enólogos brindarán charlas y compartirán vinos de alta gama con los asistentes. Es un plus que incorporamos este año", explicó Páez.

Las entradas generales tienen un valor de 60.000 pesos y pueden adquirirse a través de Platea VIP, por las redes sociales oficiales del evento o de manera presencial en Humo Vinoteca, ubicada en Alameda de la Federación 507.

La cuarta edición de Paraná Wine se realizará el viernes 25 de julio, de 20 a 24, en el Centro Provincial de Convenciones.