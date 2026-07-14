Obras sobre la Ruta 14: los kilómetros donde hay tareas y posibles demoras

Distintos sectores de la Ruta 14 se encuentran bajo intervención por trabajos de mantenimiento, reparación y mejora de la infraestructura vial. Las tareas se desarrollan en Gualeguaychú, en el puente sobre el arroyo Perucho Verna y en otros puntos del corredor concesionado, por lo que solicitaron circular con precaución.

Las obras forman parte de un plan integral que la concesionaria lleva adelante para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial. Las intervenciones incluyen reparaciones sobre la calzada, corrección de desniveles y mantenimiento preventivo del sistema de iluminación.

Desde Autovía del Mercosur pidieron a los conductores reducir la velocidad al aproximarse a los sectores señalizados. También recomendaron seguir las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y mantener una distancia prudente respecto de otros vehículos.

Obras en la Ruta 14 a la altura de Gualeguaychú

En el kilómetro 71 de la Ruta 14, dentro del departamento Gualeguaychú, se ejecutan trabajos de reconstrucción integral de losas de pavimento rígido de hormigón. La intervención contempla la demolición de las placas deterioradas y su posterior reposición.

El objetivo de estas tareas es recuperar las condiciones estructurales y funcionales de la calzada. La reparación también busca mejorar la regularidad del camino y brindar mayor seguridad y comodidad a quienes circulan por ese tramo.

En paralelo, continúan los trabajos de rehabilitación de las juntas de dilatación del puente sobre el arroyo Perucho Verna. Estas tareas apuntan a preservar el funcionamiento de la estructura y sostener condiciones adecuadas para el tránsito.

Corrección de desniveles y mantenimiento de luces

Entre los kilómetros 192 y 192,700 de la Ruta 14 se realizan intervenciones para corregir desniveles entre las losas de hormigón. Los trabajos buscan recuperar la regularidad superficial del pavimento y mejorar la calidad de rodadura.

También se desarrollan tareas en el Complejo de Puentes Zárate–Brazo Largo. En ese sector, el personal realiza mantenimiento preventivo del sistema de iluminación, con revisión, reparación y puesta en funcionamiento de luminarias.

Las intervenciones tienen como finalidad mejorar la visibilidad durante la circulación nocturna y reforzar las condiciones de seguridad. La concesionaria reiteró que los usuarios deben respetar las señales preventivas y evitar maniobras riesgosas en las zonas de trabajo.

La presencia de operarios y maquinaria puede generar modificaciones momentáneas en la circulación. Por ese motivo, se recomienda transitar con atención, disminuir la velocidad y prever posibles demoras al recorrer los sectores intervenidos de la Ruta 14.