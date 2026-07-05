La Ruta 14 podría sumar un nuevo peaje en el corredor Mercosur

Se sumaría a las cuatro ya existentes a lo largo del corredor.

La Ruta Nacional 14 podría incorporar una nueva estación de peaje en el marco del esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional. La autorización quedó contemplada en el contrato del corredor Mercosur y prevé la instalación de una quinta cabina en la zona de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, cerca del límite con Brasil.

Una quinta estación sobre la Ruta 14

La concesión del denominado corredor Mercosur, integrado por las rutas nacionales 12 y 14, Autovía José Gervasio Artigas, quedó en manos de una empresa del Grupo Cartellone. Entre las condiciones establecidas en el contrato figura la posibilidad de habilitar una nueva estación de peaje, que se sumará a las cuatro ya existentes a lo largo del corredor.

La futura cabina estaría ubicada en Paso de los Libres, un punto estratégico del tránsito internacional hacia Brasil. De concretarse, será la quinta estación de peaje del corredor Mercosur, uno de los principales ejes viales del país y una de las rutas con mayor circulación de transporte de cargas y vehículos particulares.

El mantenimiento, prioridad de la concesión

La incorporación del nuevo peaje se enmarca en la privatización, recientemente concretada, de alrededor de 9.000 kilómetros de rutas nacionales que eran administrados por Corredores Viales. Según los pliegos licitatorios, las empresas adjudicatarias deben garantizar principalmente la transitabilidad mediante tareas de conservación, bacheo, corte de pasto, señalización y mantenimiento general.

En esta primera etapa, las concesionarias no estarán obligadas a ejecutar grandes obras de infraestructura. El objetivo inicial será mantener las rutas en condiciones adecuadas de circulación, mientras el Gobierno nacional avanza con la planificación de un segundo paquete de inversiones.

Proyectan futuras obras para Entre Ríos

La administración nacional prevé una segunda etapa del plan de concesiones que incorporará alrededor de 12.000 kilómetros adicionales a la red vial concesionada. Allí se proyectan obras de mayor envergadura, como nuevas autopistas, autovías, duplicación de calzadas, terceros carriles y otras mejoras que aún se encuentran en proceso de definición.

Más peajes en todo el país

De acuerdo con el esquema oficial, la red vial nacional cuenta actualmente con 39 estaciones de peaje distribuidas en distintos corredores. Sin embargo, el nuevo modelo de concesiones habilita la instalación de otras 50 cabinas en diferentes puntos del país, conforme avance la implementación de los contratos.

El informe oficial también señala que la etapa actualmente adjudicada prioriza el mantenimiento antes que la ampliación de la infraestructura. De los aproximadamente 6.000 kilómetros de rutas simples comprendidos en las concesiones, apenas unos 300 kilómetros serán transformados en autovías, mientras que el resto permanecerá bajo un esquema de conservación destinado a garantizar la seguridad y la transitabilidad de los usuarios.