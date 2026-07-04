Protesta de trabajadores despedidos en Gualeguaychú: anunciaron tres movilizaciones durante la semana

La protesta de trabajadores despedidos de Unión Bat y Laboratorio Pyam comenzará este lunes frente al Parque Industrial Gualeguaychú. Reclaman por las cesantías y prevén nuevas acciones durante la semana.
La protesta de trabajadores despedidos de la fábrica de baterías Unión Bat y del Laboratorio Pyam comenzará este lunes con una movilización frente al Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), en reclamo por las cesantías que afectaron a empleados de ambas empresas. El plan de lucha contempla al menos tres acciones durante la próxima semana con el objetivo de visibilizar el conflicto y solicitar respuestas.
La primera convocatoria fue fijada para este lunes 6 de julio, a las 13, en la rotonda del acceso sur Luis Jeannot Sueyro, frente al Parque Industrial Gualeguaychú. Los trabajadores despedidos buscarán expresar públicamente su reclamo y exigir una solución a la situación laboral que atraviesan.
La manifestación marcará el inicio de una serie de protestas impulsadas por los empleados afectados, quienes sostienen el pedido de reincorporación y reclaman la intervención de las autoridades para encontrar una salida al conflicto.
Familias y gremios acompañarán la movilización
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana, seccional Gualeguaychú, Martín Gómez, confirmó que la movilización contará con la presencia de las familias de los trabajadores despedidos.
Además, indicó que representantes de los gremios que integran la CGT de Gualeguaychú también participarán de la protesta en señal de respaldo al reclamo. A ese acompañamiento podría sumarse personal de otras empresas radicadas en el Parque Industrial.
Según explicó el dirigente sindical, se trabaja en la coordinación para que operarios de distintas fábricas puedan participar durante el cambio de turno previsto para las 14, aunque los detalles de esa modalidad todavía se encontraban en definición, precisó R2820.
Prevén nuevas acciones durante la semana
El cronograma de protestas continuará, en principio, con una nueva manifestación prevista para el miércoles 8 de julio. La intención de los trabajadores es concentrarse en la intersección de la ruta nacional 14 y la ruta provincial 16 para darle mayor visibilidad al conflicto.
En tanto, para el jueves 9 de julio, los despedidos proyectan participar de las actividades por el Día de la Independencia que se desarrollarán en los Obeliscos de la Costanera. En ese marco, buscarán mantener un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio o con algún representante del Gobierno provincial que asista al acto oficial.