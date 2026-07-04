Scaloni piensa en Egipto: los cambios que piensa realizar en el once titular de Argentina

La Selección Argentina ingresó en la etapa final de su preparación para el encuentro frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Luego del sufrido triunfo por 3-2 sobre Cabo Verde, Lionel Scaloni comenzó a evaluar posibles cambios en la formación titular con el objetivo de recuperar el mejor funcionamiento del equipo de cara a un partido decisivo.

La decisión definitiva se conocerá tras el entrenamiento previsto para este domingo, que se desarrollará a puertas cerradas antes del viaje rumbo a Atlanta, sede del encuentro del próximo martes. En principio, el cuerpo técnico evalúa introducir como máximo tres variantes, con la posibilidad de realizar un cambio por cada línea.

El objetivo será recuperar el funcionamiento colectivo que el seleccionado mostró en varios pasajes del torneo, pero que no logró sostener durante el exigente compromiso frente a Cabo Verde, definido recién en el tiempo suplementario.

Lionel Scaloni debe definir el once titular. Foto: AFA.

La delantera y el lateral izquierdo, las principales dudas

Uno de los interrogantes más importantes pasa por definir quién acompañará a Lionel Messi en el ataque. Lautaro Martínez fue titular frente a Cabo Verde, luego de convertir ante Jordania su primer gol en una Copa del Mundo, pero no logró generar demasiadas situaciones de peligro frente al conjunto africano.

Julián Álvarez, quien ingresó en el complemento, también sumó minutos, aunque todavía busca recuperar el ritmo futbolístico tras la lesión en el tobillo izquierdo que sufrió antes del inicio del Mundial. La intención inicial del cuerpo técnico era que el delantero cordobés asumiera la titularidad en la fase eliminatoria, aunque su evolución física mantiene abierta la disputa por el puesto.

Julián Álvarez podría meterse en el once titular. Foto: Archivo Elonce.

Otra incógnita aparece en el lateral izquierdo. Facundo Medina respondió de buena manera cuando le tocó jugar, pero terminó el último partido con un calambre. Esa situación podría abrirle nuevamente la puerta a Nicolás Tagliafico, habitual titular durante gran parte del ciclo de Scaloni.

Paredes y Nicolás González también aparecen como alternativas

Las otras variantes que analiza el entrenador se encuentran en la mitad de la cancha. Tanto Leandro Paredes como Nicolás González aparecen con posibilidades de ingresar para darle otra dinámica al equipo en un partido que se presenta como decisivo, indicó TyC Sports.

Leandro Paredes podría ingresar al once titular. Foto: Archivo.

Si el elegido fuera Paredes, ocuparía su posición habitual como volante central, permitiendo que Alexis Mac Allister recupere un rol más adelantado y natural dentro del esquema. En cambio, si el ingreso fuera el de Nicolás González, el dibujo táctico se mantendría, aunque el futbolista aportaría mayor profundidad y velocidad por las bandas.