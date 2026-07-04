Patín artístico: Echagüe celebró sus medallas panamericanas con una gran muestra de invierno

REDACCIÓN ELONCE
El patín artístico volvió a ser protagonista en el Club Atlético Echagüe con una multitudinaria muestra de invierno. Las deportistas que participaron del Campeonato Panamericano compartieron sus logros, mientras el club también celebró una clasificación al Mundial.
El patín artístico fue el gran protagonista de una emotiva jornada en el Club Atlético Echagüe, donde se realizó la tradicional muestra de invierno con la participación de patinadoras de todas las categorías. El evento reunió a familias, entrenadoras y deportistas que celebraron los importantes resultados obtenidos en el Campeonato Panamericano, además de las recientes clasificaciones internacionales que continúan posicionando a la institución entre las más destacadas de la disciplina.
El estadio Luis Butta se colmó de público para acompañar un espectáculo que combinó coreografías, música y vestuarios especialmente preparados para la ocasión. La muestra permitió que las deportistas exhibieran el trabajo desarrollado durante el año, incluso en medio de una intensa agenda de competencias nacionales e internacionales.
"La verdad que estamos muy contentas porque logramos traer buenos resultados del Campeonato Panamericano, tanto el promocional como el Panamericano de Naciones. Y la verdad que para nosotros es algo hermoso", expresó una de las entrenadoras del club durante la entrevista.
Clasificaciones internacionales y medallas para Echagüe
La alegría fue aún mayor porque, además de los buenos desempeños en el certamen continental, el club recibió la noticia de una nueva clasificación mundialista. "También reconocer que esta semana nos enteramos de que tenemos una patinadora del Club Atlético Echague que clasificó al campeonato mundial de patín artístico que se hace en Estados Unidos, que es Manuela Borghello Pacher que está acá, después pueden charlar con ella", destacó.
La entrenadora también remarcó que "tenemos muchísimas patinadoras clasificadas al campeonato sudamericano que se hace en Brasil próximamente", reflejando el presente deportivo que atraviesa la disciplina dentro de la institución.
Entre los resultados más destacados mencionó a "Antonia Re, campeona panamericana y subcampeona panamericana. Jazmín Bodnar, sexto puesto en el Panamericano. Manuela Borghello Pacher, segundo puesto en el Panamericano", logros que fueron celebrados por todo el club durante la exhibición.
Un espectáculo preparado por todas las profesoras
Además del reconocimiento a las deportistas, la muestra permitió exhibir el trabajo colectivo realizado por el cuerpo técnico. Una de las profesoras explicó que el espectáculo presentado se tituló "la pijamada real" y señaló que "se mostraba la alegría del de los chicos jugando y divirtiéndose".
Sobre la organización del show explicó: "A cargo de todas las profes. Cada profe hizo las coreografías de su del grupo que en el que da clase. Y en conjunto armamos todo esto".
Las docentes también destacaron el compromiso de las deportistas para llegar preparadas tanto a las competencias como al espectáculo. "Hemos ensayado entre torneos y pudimos hacer el hueco para poder ensayar y poder armar esto para hoy", señalaron.
El orgullo de las campeonas
Las propias patinadoras compartieron la emoción por los resultados alcanzados en el Panamericano. Antonia Re contó: "Me gané dos medallas". Luego precisó: "Primera en figuras obligatorias y segunda puesto en libre".
Por su parte, Jazmín Bodnar expresó: "Quedé en sexto puesto Panamericano en la especialidad solo dance", mientras que Manuela Borghello Pacher manifestó: "Quedé subcampeona en figuras obligatorias". Sobre la medalla obtenida agregó: "Sí, estoy muy contento de poder haber mostrado en pista".
Otra de las grandes protagonistas fue Martina Clari, quien afirmó: "Salí campeona en el Panamericano de Clubes Promocionales", reflejando la satisfacción por el objetivo cumplido tras meses de preparación.
El próximo desafío será el Sudamericano
La actividad internacional para las representantes de Echagüe continuará en los próximos meses. Una de las jóvenes deportistas confirmó: "Clasifiqué al sudamericano en Brasil y logré clasificar como primera titular y estoy entrenando un montón para poder dar lo mejor de mí".