Colapinto perdió el control del Alpine y largará desde el puesto 19 en Silverstone

El piloto argentino sufrió una salida de pista durante la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña cuando mejoraba su vuelta. "Perdí el control por completo", afirmó tras el despiste. La carrera será este domingo.
Franco Colapinto largará desde el puesto 19 en el Gran Premio de Gran Bretaña luego de sufrir una salida de pista durante la clasificación en Silverstone, cuando venía mejorando sus registros y buscaba avanzar a la segunda tanda de la sesión.
El piloto argentino de Alpine protagonizó un despiste en el segundo intento de la Q1, luego de marcar parciales más rápidos que alimentaban la ilusión de avanzar a la siguiente instancia. Sin embargo, perdió el control del monoplaza en las veloces curvas de Becketts y quedó eliminado.
"Perdí el control por completo. Perdí totalmente la tracción trasera", expresó Colapinto por la radio del equipo inmediatamente después del incidente.
Con esta acción, así terminó Franco Colapinto su participación en la Q1 de Silverstone.
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Un despiste cuando mejoraba sus tiempos
El argentino había iniciado la clasificación con una vuelta de 1:31.321, registro que lo dejaba al límite de la clasificación para la Q2 y apenas 0,235 segundos por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Con neumáticos nuevos salió nuevamente a pista y mejoró sus tiempos en los dos primeros sectores. Incluso llegó a marcar algunos parciales en ritmo de récord.
Sin embargo, al transitar las curvas rápidas de Becketts, el Alpine perdió adherencia en la parte trasera y el auto se fue de cola hacia el pasto.
Afortunadamente, Colapinto logró controlar el vehículo fuera de la pista y evitó un impacto contra las defensas, aunque la vuelta quedó arruinada.
"Fue rarísimo"
Tras la clasificación, el piloto argentino reconoció que todavía no encontraba una explicación clara sobre lo ocurrido.
"Fue rarísimo. Parece lo de Max en Austria. Doblé y apenas doblé perdí muy de golpe la parte de atrás. La vuelta anterior había tenido de trompa. Esa vuelta no tuve nada de grip trasero. No entiendo bien el por qué. Veremos la data e intentaremos entender qué pasó", explicó.
Desde el equipo Alpine, el ingeniero Stuart Barlow le comunicó por radio que el viento había cambiado levemente de dirección, aunque aclaró que no detectaban ninguna anomalía evidente en el monoplaza.
La frustración del argentino quedó reflejada al regresar a los boxes, donde se tomó la cabeza en varias oportunidades antes de descender del auto.
Un fin de semana con sensaciones encontradas
Horas antes del despiste, Colapinto había mostrado un buen rendimiento en la carrera Sprint, donde protagonizó una destacada largada para avanzar del 14º al 9º puesto en los primeros metros. Sin embargo, la pérdida de rendimiento del Alpine durante la competencia lo relegó hasta la 12ª posición.
El propio piloto reconoció que el comportamiento del A526 cambia considerablemente entre clasificación y carrera. "En clasificación el auto rebota mucho y no da confianza. En carrera eso mejora porque se va un poco más lento", explicó al analizar las diferencias de rendimiento.
Por su parte, Pierre Gasly, que clasificó 12º, también admitió que Alpine todavía está lejos del ritmo de sus principales rivales. "Necesitamos encontrar la manera de ser más rápidos. Ahora mismo no tenemos la velocidad para competir con ellos", sostuvo el francés.
La carrera será este domingo
Con Colapinto largando 19º y Gasly desde la 12ª posición, Alpine afrontará un complicado desafío en Silverstone para intentar sumar puntos.
El Gran Premio de Gran Bretaña se disputará este domingo desde las 11 (hora argentina) y tendrá un total de 52 vueltas sobre el histórico circuito británico.