Avanza la restitución de gas natural en Paraná: “Ya casi no se reciben quejas por falta de servicio”

La restitución del servicio de gas en Paraná continúa avanzando, aunque todavía quedan viviendas sin suministro. Desde Redengas informaron a Elonce que en las últimas horas prácticamente dejaron de recibir llamados por falta de servicio y que actualmente realizan un relevamiento para actualizar el registro de usuarios que aún permanecen afectados.

Según explicaron desde la empresa, durante las recorridas realizadas este viernes detectaron que numerosos domicilios ya habían recuperado el suministro, aunque sus ocupantes no habían informado esa situación.

Actualizan la base de datos

Para optimizar el operativo, el personal de Redengas comenzó a comunicarse telefónicamente con los vecinos que, de acuerdo con los registros de la empresa, todavía tenían pendiente la rehabilitación del servicio.

"Dado que ayer, cuando se llegaba a muchos domicilios, se encontraba que la gente ya estaba reconectada pero no nos había avisado, estamos llamando a los vecinos que, según nuestros registros, tienen todavía pendiente la rehabilitación para confirmar si siguen o no sin gas", indicaron a Elonce.

Como resultado de ese trabajo, la distribuidora detectó que una proporción importante de las viviendas que figuraban sin suministro ya habían recuperado el servicio.

Sin estimación de viviendas afectadas

A raíz de esa actualización permanente, desde la empresa señalaron que por el momento no es posible brindar un número preciso de usuarios que aún continúan sin gas. "Estamos trabajando en actualizar la base de datos para poder tener un número de viviendas sin servicio más real. Por esa razón no podemos dar una cantidad estimada", explicaron.

Redengas informó que mantiene desplegado todo su personal operativo junto con gasistas matriculados que se incorporaron para acelerar las tareas de normalización. En total, 24 equipos recorren distintos sectores de Paraná realizando inspecciones y rehabilitando el suministro en los domicilios donde todavía permanece interrumpido el servicio.

La empresa reiteró que el operativo continuará hasta completar la restitución del gas en todas las viviendas afectadas.

A qué se debió el corte de gas natural que afectó a Paraná

Cabe recordar que hasta el momento no se tienen precisiones sobre el inconveniente se originó por una fuerte baja de presión en el sistema de alimentación de la ciudad. "Hubo un momento en donde la presión de gas que llegaba a la ciudad era prácticamente de 0. Fue como que se le cortó el gas a Paraná por un problema ajeno a Redengas", había afirmado a Elonce el gerente de Redengas, Mario Luna.

Según explicó, el inconveniente habría ocurrido en el punto desde donde se abastece el gasoducto que alimenta a Paraná, aunque aclaró que no podían confirmar qué originó la falla. "No fue un problema de falta de gas. Fue una baja de presión ocasionada por una maniobra inadecuada realizada, quizás, en Aldea Brasilera, o un inconveniente en el sistema de alimentación, pero no por escasez del recurso", sostuvo.

El gerente de Redengas había evitado atribuir responsabilidades hasta que concluyan las investigaciones.