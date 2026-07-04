Mauro Icardi volvió a cruzar a Yanina Latorre y lanzó una fuerte amenaza

Mauro Icardi volvió a atacar a Yanina Latorre en redes sociales y elevó el tono de la disputa que ambos protagonizan desde hace varios días. El futbolista publicó un extenso mensaje en Instagram en el que lanzó fuertes acusaciones y una amenaza directa contra la conductora de SQP, en medio de los rumores sobre su relación con Eugenia "La China" Suárez.

El nuevo enfrentamiento comenzó cuando Latorre publicó una serie de historias en Instagram con mensajes irónicos dirigidos al delantero. "Qué silencio", escribió en una de ellas, mientras que en otra adelantó: "Tengo otra mala noticia para el crack". Luego compartió una imagen de Icardi junto a la actriz y comentó: "Tendrían que amarme. Para llevarme la contra se reconciliaron".

La respuesta de Icardi

Las publicaciones motivaron una inmediata reacción del futbolista, quien respondió con un extenso descargo en sus redes sociales. "¿Qué pasó Aruzza? ¿Andás nerviosa?", comenzó escribiendo, utilizando el apellido de soltera de la periodista.

Además, cuestionó la cobertura mediática que, según él, Latorre realizó sobre su vida privada. "Ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en Instagram y 200 comentarios en X", sostuvo.

"A vos te voy a hundir"

El momento de mayor tensión llegó cuando Icardi aseguró contar con información comprometedora sobre el entorno familiar de la conductora. "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami", escribió.

Luego endureció aún más el mensaje al afirmar: "A vos te voy a hundir, y con cosas reales". Pese a ello, aclaró que no divulgaría esa información por respeto a la familia de Yanina Latorre.

La respuesta de la conductora

El conflicto también se trasladó a la televisión. En la apertura de SQP, Yanina Latorre respondió a las publicaciones del delantero y convirtió el enfrentamiento en el tema central del programa.

En un intercambio previo, la periodista ya había cuestionado a Icardi por dedicar tiempo a editar fotografías y responderle en redes sociales. "Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mías, editarlas y subirlas", escribió.

También lanzó otra crítica dirigida al futbolista: "Con razón nadie lo contrata... El payaso sos vos, Mauro".

Un conflicto que sigue escalando

El nuevo episodio se produjo en medio de las versiones sobre una supuesta crisis entre Icardi y Eugenia "La China" Suárez, aunque las recientes publicaciones de ambos alimentaron rumores de una reconciliación.

Mientras tanto, el cruce entre el delantero y Yanina Latorre continúa sumando capítulos en redes sociales y televisión, sin señales de una pronta tregua.