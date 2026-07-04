Se entregó el tercer implicado en millonario cargamento de droga vinculado a avioneta incendiada

La Operación Sinergia sumó un nuevo capítulo con la entrega del tercer implicado en el millonario cargamento de droga descubierto en el departamento uruguayo de Paysandú, investigación que se inició tras el hallazgo de una avioneta semincendiada en una zona rural. El hombre, de 43 años, fue condenado a seis años de prisión.

El ahora condenado se presentó voluntariamente junto a su abogado en una dependencia policial de Montevideo y quedó a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 1º Turno.

La Justicia lo condenó como coautor de un delito de transporte de drogas agravado, en reiteración real con un delito de usurpación de identidad, convirtiéndose en el tercer y último involucrado que permanecía requerido en la causa, publicó El Telégrafo.

Más de 400 kilos de droga secuestrados

La investigación permitió el secuestro de 414,800 kilos de pasta base, 1,115 kilos de cocaína, dos camionetas y distintos elementos utilizados para la logística del traslado de la droga.

Entre los objetos incautados figuraban bidones con combustible para aeronaves, teléfonos celulares, equipos de comunicación tipo handie y dispositivos de registro de video.

De acuerdo con la información oficial, el cargamento equivalía a alrededor de tres millones de dosis y tenía un valor estimado en dos millones de dólares.

Avioneta hallada incendiada en campo uruguayo (fuente El Telégrafo)

Una investigación iniciada tras la caída de una avioneta

La causa comenzó el 4 de julio del año pasado, cuando fue localizada una avioneta semincendiada en un camino rural del departamento de Paysandú.

Al día siguiente, la Policía recibió información sobre el vuelo de otra aeronave a baja altura en la misma zona, lo que motivó un operativo de vigilancia por parte de la Brigada Departamental de Seguridad Rural.

Durante los patrullajes, los efectivos detectaron movimientos sospechosos de dos camionetas. Mientras una fue inspeccionada sin inconvenientes, la otra intentó escapar, dando inicio a una persecución de aproximadamente 20 kilómetros.

Finalmente, los uniformados interceptaron el vehículo y detuvieron a su conductor, encontrando en su interior el cargamento de pasta base.

Un golpe al crimen organizado

En noviembre de 2025, el Ministerio del Interior de Uruguay presentó públicamente los resultados de la Operación Sinergia, desarrollada por la Jefatura de Policía de Paysandú junto con unidades nacionales y fuerzas de departamentos vecinos.

En esa oportunidad, el ministro Carlos Negro calificó el procedimiento como "un duro golpe al crimen organizado", debido al volumen de droga secuestrado y al impacto que tendría sobre el mercado ilegal.

Según las autoridades, la incautación evitó que más de tres millones de dosis ingresaran al circuito clandestino de comercialización.

Ya son tres los condenados

Antes de la presentación del último implicado, la Justicia ya había formalizado a otros dos hombres, de 56 y 26 años, quienes permanecían procesados por transporte agravado de estupefacientes por integrar un grupo delictivo organizado.

Con la condena del hombre de 43 años, la investigación logró poner a disposición de la Justicia a los tres principales involucrados identificados en una de las mayores incautaciones de droga registradas en el departamento de Paysandú.