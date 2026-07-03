Concurso para escribiente: abren la inscripción para ingresar al Poder Judicial en Gualeguay y La Paz

El concurso para escribiente del Poder Judicial de Entre Ríos abrirá una nueva etapa de inscripción destinada a cubrir futuras vacantes en las jurisdicciones de Gualeguay y La Paz. El trámite será exclusivamente online y comenzará el 27 de julio.
El concurso para escribiente del Poder Judicial de Entre Ríos volverá a abrir una oportunidad para quienes buscan incorporarse al sistema judicial provincial. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) convocó a un nuevo concurso abierto de oposición y antecedentes con el objetivo de conformar un orden de mérito para cubrir las vacantes que se produzcan en las jurisdicciones de Gualeguay y La Paz durante la vigencia del proceso.
La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución N.º 254/26, firmada el 30 de junio de 2026, luego de que la Dirección de Gestión Humana informara que los órdenes de mérito vigentes para ambas jurisdicciones quedaron agotados, lo que hizo necesaria una nueva selección de aspirantes.
El concurso está destinado al ingreso general al Poder Judicial con el cargo de escribiente, una de las puertas de acceso a la carrera judicial para quienes cumplen con los requisitos establecidos y superan las distintas instancias de evaluación previstas por el organismo.
Inscripción online y fechas clave
La inscripción será exclusivamente a través de internet y permanecerá habilitada desde el 27 de julio de 2026, a las 7, hasta el 5 de agosto de 2026, a las 13. Fuera de ese plazo no se admitirán nuevas postulaciones.
Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en el sitio oficial del Poder Judicial de Entre Ríos y adjuntar toda la documentación exigida para participar del proceso de selección.
Desde el Superior Tribunal de Justicia recordaron la importancia de verificar que la información cargada sea correcta y que los documentos requeridos se encuentren completos, ya que el incumplimiento de alguno de los requisitos podrá impedir la continuidad en el concurso.
Requisitos para participar
Entre las condiciones establecidas para presentarse al concurso figuran ser argentino nativo o naturalizado, haber cumplido 18 años de edad y presentar el Documento Nacional de Identidad.
Además, será obligatorio adjuntar el título secundario o el certificado analítico correspondiente, un certificado de antecedentes penales con una antigüedad no mayor a tres meses y una declaración jurada en la que el postulante manifieste no encontrarse alcanzado por las incompatibilidades previstas en la normativa vigente para desempeñarse en el Poder Judicial.
Toda la documentación deberá ser presentada durante la inscripción online, respetando los formatos y condiciones establecidos por el organismo judicial.
Cómo continuará el proceso de selección
El Superior Tribunal de Justicia informó que todas las comunicaciones relacionadas con el concurso se realizarán mediante el correo electrónico declarado por cada postulante al momento de la inscripción, por lo que se recomienda revisar periódicamente la casilla informada.
Una vez concluida la etapa de inscripción, el organismo notificará a los aspirantes la fecha, la modalidad y las características de la Capacitación y Evaluación Virtual Obligatoria, instancia que forma parte del proceso de oposición y antecedentes.
Con esta nueva convocatoria, el Poder Judicial de Entre Ríos busca conformar un nuevo orden de mérito que permita cubrir de manera ágil las futuras vacantes que se generen en las jurisdicciones de Gualeguay y La Paz, garantizando el normal funcionamiento de los organismos judiciales y brindando una nueva oportunidad laboral para quienes aspiren a incorporarse a la administración de justicia.