Con una actuación estelar de Lisandro Martínez, Argentina ganó 3-2 a Cabo Verde y clasificó a octavos del Mundial

Con un gol y una asistencia del entrerriano Lisandro Martínez, la Selección Argentina se metió en los octavos de final del Mundial 2026.
Argentina sufrió, pero se quedó con una trabajada victoria 3-2 en tiempo extra sobre Cabo Verde para meterse en los octavos de final del Mundial 2026.
Lisandro Martínez fue una de las grandes figuras del partido con una asistencia a Lionel Messi para el primero y anotó el segundo con un gran disparo. En el segundo tiempo extra, Cristian Romero aportó el tercero para sentenciar la clasificación.
En la próxima instancia se enfrentará a Egipto, que más temprano venció por penales a Australia.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
Argentina tuvo que trabajar más de la cuenta, pero sacó adelante un complicado encuentro, le ganó 3-2 a Cabo Verde y se medirá a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.
118 MINUTOS: ¡OTRA TAPADA DEL DIBU!
Emiliano Martínez cortó un centro a medias y la pelota terminó en córner para Cabo Verde.
115 MINUTOS: ¡APARECIÓ EL DIBU MARTÍNEZ DE QATAR!
El hombre del Aston Villa voló para despejar un tiro libre peligroso de Lopes Cabral que tenía destino de arco.
110 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Argentina se pone en ventaja en el tiempo extra gracias al gol de Cristian Romero.
EL CUTI ROMERO ⚽️🔥 El gol de Cristian Romero para poner en ventaja a la #SelecciónArgentina ante #CaboVerde en la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/7b5ekGEQJr— Argentina FC (@ArgentinaFCOK) July 4, 2026
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO DEL ALARGUE!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO DEL ALARGUE!
102 minutos: ¡Gol de Cabo Verde!
Sidny Lopes Cabral, del Benfica, enganchó sobre el vértice del área y sacudió un tremendo derechazo que se incrustó en el ángulo superior izquierdo del Dibu Martínez.
¡GOL DE CABO VERDE! 🇨🇻 Golazo de Cabral para empatar el partido 📺 Argentina 2-2 Cabo Verde | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/00w1PUVnfv— telefe (@telefe) July 4, 2026
92 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LISANDRO MARTÍNEZ!
Si Messi fue el mejor, Licha lo sigue en el podio. Un córner izquierdo incluyó un cabezazo en el primer palo y la pelota le quedó al zaguero central del Manchester United, quien controló, se perfiló y sacudió un potente disparo para fusilar a Vozinha y devolverle la ventaja a la Argentina.
“Viva Perón” Porque Licha Martínez clavó ESTE GOLAZO y FUSILÓ a Vozinha para poner el 2-1 parcial en el marcador ante Cabo Verde. pic.twitter.com/V6U4RIwMNG— Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) July 4, 2026
¡COMENZÓ EL PRIMER TIEMPO DEL ALARGUE!
¡FINAL DE LOS 90 MINUTOS: HABRÁ ALARGUE!
94 MINUTOS: ¡VOZINHA EVITÓ LA VICTORIA ARGENTINA!
El arquero reapareció para rechazar un tiro libre de Lionel Messi en la puerta del área.
91 minutos: Leandro Paredes probó de lejos
El remate del hombre de Boca Juniors fue controlado sin problemas por Vozinha.
88 minutos: el equipo de Scaloni reclamó un penal
El campeón del mundo reclamó una mano de un hombre de Cabo Verde en el área, pero el árbitro Drew Fischer dio continuidad.
84 minutos: Argentina agotó la tercera y última ventana de cambios
La cuarta modificación fue el ingreso de Nicolás Tagliafico por Facundo Medina, quien se retiró con una molestia física.
83 minutos: otra modificación en Argentina
Leandro Paredes por Rodrigo De Paul.
80 MINUTOS: ¡TREMENDA SALVADA DE CABO VERDE!
Pico Lopes despejó la pelota en el área chica antes de que Enzo Fernández la empuje a la red.
71 MINUTOS: ¡OTRA ATAJADA DE VOZINHA!
El guardameta de Cabo Verde tuvo una respuesta a puro reflejo para irse de un palo a otro para despejar el zurdazo de Messi en un tiro libre.
67 minutos: falta a Messi y primer amonestado del partido
Kevin Pina se llevó la amarilla por una infracción al 10 en el último tercio de la cancha.
62 minutos: doble cambio en Argentina
Julián Álvarez y Nicolás González por Lautaro Martínez y Lautaro Martínez.
62 MINUTOS: ¡INFERNAL TAPADA DE VOZINHA A MESSI!
El arquero de 40 años rechazó un mano a mano contra Leo en el área y, en el rebote, los defensores despejaron el balón al córner.
58 MINUTOS: ¡GOL DE CABO VERDE!
Ryan Mendes le entregó un pase a Deroy Duarte con caño incluido sobre Facundo Medina y el autor del gol realizó un remate que se filtró entre las piernas de Lisandro Martínez antes de ingresar en la red.
Gol de Cabo Verde 🇨🇻 Duarte se filtró en el área y definió cruzado 📺 Argentina 1-1 Cabo Verde | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/ZxxAyid85d— telefe (@telefe) July 3, 2026
53 minutos: atajada clave del Dibu Martínez
El arquero argentino se recostó sobre su palo izquierdo para detener el tiro a distancia de Deroy Duarte.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
44 MINUTOS: ¡BUENA TAPADA DE VOZINHA!
El arquero de Cabo Verde despejó un remate frontal de Enzo Fernández desde afuera del área.
38 minutos: la Selección controla el trámite con la tranquilidad de la ventaja
El equipo de Lionel Scaloni maneja los tiempos del encuentro en los Estados Unidos después del tanto señalado por Messi.
27 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LIONEL MESSI!
El 10 recibió un pase magistral de Lisandro Martínez desde mitad de cancha al área rival y definió con la cara externa de su botín zurdo ante la marca de Diney Borges. La pelota superó a Vozinha y entró a la red para sellar el 1-0 en Miami. Lleva 7 tantos en esta edición de la Copa del Mundo, sumado a que alcanzó ocho encuentros seguidos marcando goles en la cita mundialista.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Control y golazo de Leo Messi para abrir el marcador 📺 Argentina 1-0 Cabo Verde | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/VHv4Rv8PZ1— telefe (@telefe) July 3, 2026
17 minutos: nuevo intento de Lionel Messi
El 10 probó su zurda en un tiro libre, pero la trayectoria del balón terminó en las manos del arquero.
14 minutos: primera llegada al arco
Lionel Messi se combinó en el área con Thiago Almada y sacudió un remate cruzado que se perdió a algunos metros del arco de Vozinha.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!