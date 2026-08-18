Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos por una ciclogénesis: qué zonas afectará

La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos alcanzará durante este jueves a diez departamentos de la provincia, como consecuencia de un período de marcada inestabilidad asociado a un proceso de ciclogénesis que afectará a buena parte del nordeste argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó lluvias persistentes y acumulados que podrían alcanzar los 70 milímetros.

Según la última actualización del organismo nacional, la advertencia comprenderá a los departamentos Paraná, La Paz, Nogoyá, Diamante, Villaguay, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia. La alerta comenzará a regir durante la mañana del jueves y continuará durante toda la tarde.

En cuanto a las condiciones previstas, el SMN señaló: “El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual”. De esta manera, las precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad en algunos sectores comprendidos por la advertencia.

Ciclogénesis: qué fenómeno provocará las lluvias

El escenario de inestabilidad estará relacionado con un proceso de ciclogénesis, es decir, la formación o intensificación de un centro de baja presión atmosférica. El fenómeno tendrá una evolución lenta y mantendrá condiciones adversas en diferentes provincias del norte y el Litoral argentino.

Desde el sitio especializado Meteored explicaron: “Una ciclogénesis de evolución lenta afecta el nordeste argentino y dominará el pronóstico meteorológico hasta por lo menos el jueves. Un sistema frontal, casi estacionario, se ondula sobre la región formando un centro de baja presión que potenciará eventos lluvias, tormentas y viento en una diagonal que va desde el este de Salta hasta Entre Ríos, pasando por Santa Fe, Chaco y Corrientes”.

De acuerdo con ese análisis, el sistema frontal permanecerá prácticamente estacionario sobre la región y favorecerá la persistencia de las precipitaciones. Entre Ríos quedará comprendida dentro de la extensa franja donde se prevén lluvias, tormentas y también un incremento en la intensidad del viento.

Cuándo se intensificarán las condiciones

El pronóstico indicó que podría registrarse una disminución transitoria de la inestabilidad antes de que el sistema vuelva a ganar intensidad. La evolución del centro de baja presión será determinante para la distribución y los acumulados de precipitaciones durante las próximas jornadas.

Al respecto, Meteored indicó: “Tras una pausa relativa y parcial entre esta noche y mañana, el sistema se intensificará nuevamente entre la tarde del miércoles y la del jueves, dando lugar a acumulados de 30 a 70 mm y valores localmente mayores en el noreste de Entre Ríos y el centro-este de Corrientes, zona que además recibiría ráfagas del sudoeste de más de 50 km/h”.

🌧️ En el segundo mapa te mostramos los puntos en donde se dieron los mayores registros, destacándose ciudades de Chaco y Salta. Este es el ranking precipitación de las últimas 24h hasta las 9h: Pres Roque Sáenz Peña 78 mm Tartagal 62 mm Concordia 40 mm Gualeguaychú 33 mm ➡️ pic.twitter.com/EzMpkHwjqJ — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 18, 2026

De esta manera, el período comprendido entre la tarde del miércoles y el jueves aparece como el tramo de mayor atención. Particularmente, el noreste entrerriano podría registrar los mayores acumulados, además de ráfagas que superarían los 50 kilómetros por hora en sectores puntuales.

Diez departamentos alcanzados por la alerta

La advertencia amarilla abarcará buena parte del territorio provincial. Hacia el centro y oeste estarán comprendidos Paraná, La Paz, Nogoyá, Diamante y Villaguay, mientras que hacia el centro-norte y noreste alcanzará a Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia.

Foto: SMN.

Los acumulados previstos de entre 30 y 70 milímetros podrían ser superados localmente, según advirtieron los pronósticos. La cantidad definitiva de lluvia dependerá de la evolución del sistema y de la ubicación de los sectores donde se produzcan las precipitaciones de mayor intensidad.

Ante este escenario, será importante seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional durante las próximas horas, debido a que las áreas comprendidas y el nivel de las advertencias pueden modificarse de acuerdo con la evolución de la ciclogénesis y el desplazamiento del centro de baja presión.