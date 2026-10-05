PAMI avanza hacia el fin de los troqueles: qué deberán presentar los afiliados en farmacias

PAMI avanza con un sistema digital que reemplazará gradualmente los troqueles, las firmas manuscritas y los comprobantes en papel utilizados por las farmacias para documentar la entrega de medicamentos. La implementación contempla una transición durante la cual seguirán funcionando ambos mecanismos.

El período de convivencia entre la Presentación Digital y la documentación física se extenderá hasta el 30 de junio de 2027. Durante ese plazo, las farmacias podrán adaptar sus sistemas y procedimientos a los nuevos controles.

La modificación forma parte de la prórroga del Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes, vigente hasta el 31 de marzo de 2028. Según informó el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, el acuerdo prevé reducir las tareas administrativas mediante la sustitución progresiva de los documentos físicos.

Qué pasará con los troqueles y las firmas

El nuevo esquema reemplazará el pegado de troqueles, los sellos físicos, la firma manuscrita y los comprobantes en papel por mecanismos de validación, certificación y facturación digital. Los troqueles son las partes identificatorias de los envases que se utilizan para respaldar las entregas.

Entre las herramientas previstas figuran el token digital de MiPAMI, el registro del DNI de quien retira los medicamentos y los códigos de autorización de la facturación electrónica. También se incorporará la certificación digital del director técnico de la farmacia.

Estos registros permitirán documentar qué medicamentos fueron entregados y asociar la operación con la persona que los retiró. Durante la transición, las farmacias continuarán utilizando documentación física junto con la modalidad digital, según avance la adaptación.

Cómo se validará la entrega

La Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud establece que las farmacias deben utilizar sistemas de gestión con mecanismos digitales para validar y registrar la entrega de medicamentos ambulatorios. La norma reconoce el token digital y otros mecanismos equivalentes como métodos válidos de identificación.

También dispone que se solicite y registre el documento de identidad de quien retire físicamente los medicamentos, tanto si se trata del paciente como de un tercero autorizado. Esa información debe quedar vinculada con la operación correspondiente.

En el caso de PAMI, la transformación se concentra en cómo las farmacias documentan y presentan las entregas. Por eso, el reemplazo del papel será progresivo y los afiliados deberán continuar cumpliendo los requisitos de identificación al acudir al mostrador.

Qué deben llevar los afiliados

Para retirar medicamentos con receta electrónica, PAMI indica que se debe presentar el DNI y una credencial vigente. El farmacéutico consulta la prescripción directamente desde el sistema, por lo que habitualmente no es necesario llevar una copia impresa.

Sin embargo, el organismo mantiene excepciones: para medicamentos oncológicos, antirretrovirales, psicofármacos y otros tratamientos especiales, solicita la receta impresa y firmada por el médico. Estos requisitos deben atenderse aunque avance la digitalización de la documentación administrativa.

La fecha del 30 de junio de 2027 corresponde al período inicial de coexistencia de los sistemas. Hasta entonces, el retiro de medicamentos de PAMI seguirá sujeto a la documentación requerida para cada tratamiento, mientras las farmacias incorporan las herramientas digitales previstas en el convenio.