PAMI: quiénes pueden acceder a medicamentos gratis y cuáles son los requisitos

Los medicamentos gratis de PAMI están disponibles para jubilados y pensionados que reúnan las condiciones establecidas para acceder al subsidio social. El beneficio permite obtener cobertura del 100% en los fármacos incluidos, aunque para solicitarlo deben verificarse ingresos, situación patrimonial y otras condiciones.

El principal parámetro económico establece que el afiliado debe tener ingresos netos mensuales inferiores a 1,5 haberes mínimos jubilatorios. Con los valores estimados para octubre, ese límite supera los $654.000. Si en el hogar reside una persona que posee Certificado Único de Discapacidad (CUD), el techo se amplía hasta tres haberes mínimos.

Una vez otorgado el subsidio, PAMI asume la totalidad del costo de los medicamentos comprendidos y el afiliado no debe afrontar copagos al retirarlos. Por otra parte, los tratamientos oncológicos, para trasplantes, hepatitis y otras prestaciones especiales mantienen una cobertura del 100% independientemente de los ingresos.

Qué requisitos patrimoniales establece PAMI

Además del límite de ingresos, para acceder al subsidio social el afiliado no debe tener medicina prepaga ni contar con recursos patrimoniales considerados suficientes para afrontar por su cuenta el tratamiento. Entre las condiciones se establece no poseer más de un inmueble.

Tampoco podrá tener un automóvil con menos de diez años de antigüedad, salvo cuando en el hogar conviva una persona con discapacidad. A su vez, quedan excluidos quienes posean aeronaves, embarcaciones o participaciones en sociedades comerciales.

Los afiliados que sean Veteranos de la Guerra de Malvinas están exceptuados de estas evaluaciones patrimoniales al iniciar el trámite para acceder a la cobertura.

Qué pasa si se supera el límite de ingresos

PAMI contempla una vía de excepción para aquellos jubilados o pensionados que superen el límite de 1,5 haberes mínimos, pero afronten un elevado gasto mensual en medicamentos.

El mecanismo puede solicitarse cuando el costo de los medicamentos recetados representa el 15% o más de los ingresos netos del hogar. En esos casos se deberá acreditar la situación particular del afiliado.

Para avanzar, se requiere un informe médico con un resumen de la historia clínica elaborado por el profesional tratante. Además, interviene la Unidad de Gestión Local (UGL), que realiza una evaluación socio-sanitaria para determinar si corresponde otorgar la cobertura excepcional.

Cómo solicitar los medicamentos gratis

La gestión puede iniciarse por internet a través de los trámites web de PAMI o mediante la aplicación del organismo. El trámite puede ser efectuado por el titular, su apoderado o un familiar, utilizando los datos de afiliación y la documentación requerida.

Cuando se solicitan hasta cuatro medicamentos, la validación puede resolverse mediante el sistema web. Si el tratamiento comprende cinco o más prescripciones, el pedido requiere una evaluación técnica antes de ser autorizado.

Una vez aprobada la cobertura, el afiliado o una persona autorizada podrá concurrir a la farmacia con la documentación correspondiente y retirar los medicamentos alcanzados por el beneficio sin costo.

Qué documentación se necesita

Para iniciar la solicitud se deben informar los datos del afiliado y contar con la receta electrónica correspondiente. Según el tipo y la cantidad de medicamentos solicitados, PAMI podrá requerir documentación adicional para analizar el caso.

El sistema busca determinar si el afiliado cumple los requisitos económicos y patrimoniales previstos para el subsidio social. En los casos que necesiten una evaluación especial, la resolución dependerá del análisis de la situación particular.

De esta manera, los jubilados y pensionados que necesiten acceder a la cobertura total deberán comprobar previamente si se encuentran dentro de los parámetros establecidos y realizar la solicitud correspondiente.