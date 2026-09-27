ANSES finaliza el cronograma de septiembre: qué DNI cobran este lunes y qué pagos quedan pendientes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará este lunes 28 de septiembre su calendario de pagos para completar las acreditaciones correspondientes al último grupo de jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo. También finalizará el cronograma de la Prestación por Desempleo Plan 1, mientras que otras asignaciones mantendrán sus períodos de cobro abiertos durante los primeros días de octubre.

En ambos casos, la jornada del lunes estará destinada a los beneficiarios cuyos documentos terminan en 8 y 9. De esta manera, el organismo completará los pagos escalonados de estas prestaciones, que comenzaron durante la última semana del mes y se organizaron según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los jubilados y pensionados reciben en septiembre sus haberes con el incremento del 2,11% correspondiente a la fórmula de movilidad vigente. Los importes de cada liquidación pueden consultarse a través de Mi ANSES, donde también se informa el detalle de los conceptos y descuentos aplicados.

Quiénes cobran ANSES el lunes 28 de septiembre

El último día de pago para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo corresponde a los DNI terminados en 8 y 9. Los grupos anteriores cobraron entre el martes 22 y el viernes 25, por lo que el lunes se completará el cronograma de septiembre para esta categoría.

La Prestación por Desempleo Plan 1 también finalizará su calendario durante esa jornada. Los titulares con documentos terminados en 8 y 9 tendrán acreditado el beneficio, luego de que las restantes terminaciones recibieran sus pagos entre el 22 y el 25 de septiembre.

En cambio, los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo, así como los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo, ya completaron sus fechas de acreditación correspondientes a septiembre. El cronograma de estos grupos finalizó el lunes 21.

Qué prestaciones mantienen pagos hasta octubre

Aunque los principales calendarios de ANSES concluirán este lunes, algunas prestaciones conservarán sus períodos de pago abiertos hasta el 9 de octubre. Es el caso de las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), cuyo período comenzó el 8 de septiembre y comprende todas las terminaciones de DNI.

También continúan las acreditaciones de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Para la primera quincena, el período establecido se extiende desde el 9 de septiembre hasta el 9 de octubre, mientras que para la segunda quincena abarca desde el 21 de septiembre hasta esa misma fecha.

Por otra parte, la Prestación por Desempleo Plan 2 tiene previsto su período de pago entre el 1 y el 9 de octubre, sin distinción por terminación de documento. Este esquema es diferente del correspondiente al Plan 1, que finalizará el lunes 28 de septiembre.

Cómo consultar la fecha y el monto de cobro

Los beneficiarios pueden verificar su liquidación mediante la plataforma Mi ANSES, disponible en el sitio oficial del organismo. Para ingresar, deben utilizar su CUIL y la Clave de la Seguridad Social, con los que podrán acceder a la información de sus prestaciones.

Dentro de la plataforma es posible consultar las fechas y los lugares de cobro, además del recibo de haberes cuando corresponda. Esta herramienta permite conocer el importe liquidado y comprobar si existen descuentos u otros conceptos incluidos en el pago.

La consulta también puede realizarse mediante la aplicación oficial de ANSES para teléfonos celulares. Se recomienda utilizar únicamente los canales institucionales y no compartir la Clave de la Seguridad Social con terceros, ya que el acceso a la información personal y a los recibos no requiere intermediarios.