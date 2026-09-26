Tiene Alzheimer, estuvo 15 horas perdido y una cadena de oyentes de una radio permitió encontrarlo en Santa Fe

Oscar tiene Alzheimer, salió en el auto de su hija con la intención de visitar a unos amigos y terminó desorientándose durante el recorrido. Durante alrededor de 15 horas su familia no supo dónde estaba, hasta que una cadena solidaria formada por oyentes de una radio permitió encontrarlo dentro del vehículo, estacionado en la banquina de la autopista Buenos Aires-Rosario.

El hombre había salido con la idea de dirigirse hacia Pérez, al oeste de Rosario, pero tomó un camino equivocado y terminó avanzando hacia el sur por la autopista. Con el paso de las horas, su familia comenzó una intensa búsqueda y realizó la denuncia policial.

El desenlace llegó después de que una hermana de Oscar, que había viajado desde Córdoba para colaborar con la búsqueda, se comunicara con el programa De boca en boca, de Radio 2. Allí difundieron sus datos y las características del vehículo. Primero un oyente aportó una pista y después otro decidió acercarse hasta el lugar.

“Lo encontraron dentro del auto, dormitando”

Un día después, Ayelén Tracanelli, hija de Oscar, contó que su padre se encontraba en buenas condiciones tras el episodio.

“Mi papá está bien. Lo encontraron dentro del auto, dormitando”, relató. El vehículo en el que había salido pertenecía a ella.

Cuando padre e hija volvieron a encontrarse, Oscar se mostraba distendido. Según Ayelén, le explicó que había salido “a dar una vuelta” y que no había advertido cuánto tiempo había transcurrido.

Su intención, contó la mujer, era llegar hasta Pérez, donde tiene amigos. Sin embargo, se equivocó de camino, perdió la orientación y finalmente se hizo de noche.

Tiene Alzheimer y hacía dos años que no renovaba el carné

Ayelén explicó que su padre tiene Alzheimer desde la pandemia y vive con ella. Oscar es oriundo de Córdoba y anteriormente había atravesado otro episodio de desorientación en esa provincia, aunque en aquella oportunidad había salido caminando.

Además, hacía dos años que no se le renovaba el carné de conducir. Pese a ello, su hija explicó que conserva habilidades mecánicas vinculadas al manejo de un vehículo.

“Sabe manejar, mete los cambios”, señaló. En esta oportunidad, el principal problema fue que perdió la orientación durante el trayecto.

El recorrido terminó cuando el vehículo se quedó sin combustible, circunstancia que impidió que Oscar continuara circulando.

Una llamada a la radio cambió la búsqueda

Al advertir que su padre no regresaba, Ayelén se comunicó con el 911 y posteriormente realizó la correspondiente denuncia policial.

“Nunca se me ocurrió llamar a los medios”, reconoció posteriormente.

La iniciativa surgió de la hermana de Oscar, quien llegó desde Córdoba para acompañar a la familia y decidió comunicarse con Radio 2 mientras estaba al aire el programa De boca en boca. A partir de entonces comenzó una cadena entre los oyentes.

El primero en proporcionar una ubicación concreta fue Néstor, quien llamó para informar que había visto un vehículo con las características difundidas sobre la autopista Buenos Aires-Rosario, en inmediaciones de General Lagos.

Escuchó la búsqueda y decidió ir hasta el lugar

Otro oyente, David, escuchaba el programa mientras viajaba hacia Pueblo Esther. Al conocer el dato proporcionado por Néstor, decidió modificar su recorrido para comprobar si se trataba del auto buscado.

“Yo estaba yendo para la zona de Pueblo Esther, escuché la noticia en la radio y se había comunicado Néstor. Me fui hasta la entrada de General Lagos, vi el auto del otro lado, pegué la vuelta y me acerqué”, relató.

Otro hombre que también había escuchado la búsqueda llegó hasta el lugar. Entre ambos intentaron comunicarse con la radio para obtener un teléfono de contacto de la familia.

Cuando se acercaron al vehículo comprobaron que Oscar estaba en su interior.

“Estaba con sed, se lo notaba desorientado”

David se acercó al hombre y permaneció junto a él mientras avanzaban las comunicaciones para avisar a sus familiares.

“Le di agua, estaba con sed, se lo notaba desorientado”, recordó en Rosario3.

También describió la ubicación en la que había quedado detenido el vehículo: “El auto estaba en la banquina, pero muy cerca de la autopista”.

Oscar fue encontrado entre General Lagos y Pueblo Esther, sobre la mano que circula en dirección a Rosario. Su ubicación permitió reconstruir parcialmente el recorrido: inicialmente había viajado hacia el sur y posteriormente consiguió emprender el regreso hacia Rosario.

Para entonces habían transcurrido alrededor de 15 horas desde que había salido de su casa.

Finalmente, Ayelén pudo reencontrarse con su padre y la búsqueda terminó sin consecuencias físicas graves. David sintetizó el episodio y su desenlace con una frase: “Una desgracia con suerte”.