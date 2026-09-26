Domingo bajo alerta amarilla en toda Entre Ríos: qué pasará con las tormentas el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó este sábado 26 de septiembre las alertas meteorológicas para el país y ubicó a toda la provincia de Entre Ríos bajo alerta amarilla por tormentas para este domingo 27. Para el lunes 28, en cambio, la advertencia continuará solamente en nueve departamentos entrerrianos.

De acuerdo con la actualización del organismo, los 17 departamentos de Entre Ríos estarán alcanzados este domingo por el nivel amarillo. La advertencia implica la posibilidad de fenómenos que podrían generar inconvenientes durante el desarrollo de las actividades habituales.

El SMN define el nivel amarillo como una situación en la que son posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Qué se espera para este domingo

La advertencia está vinculada con la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Este tipo de fenómenos puede estar acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Para el domingo, el área bajo alerta no se limita a Entre Ríos. Según el mapa actualizado del organismo, la advertencia también comprende el sudoeste de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, además de sectores de Chubut, Río Negro y Neuquén.

El avance de las condiciones de inestabilidad marcará así un cambio después de las jornadas con temperaturas elevadas y elevada humedad registradas en la región.

Cómo seguirá la alerta el lunes en Entre Ríos

Para el lunes 28 de septiembre, el mapa del SMN muestra una reducción del área alcanzada por la advertencia dentro de Entre Ríos.

La alerta amarilla continuará en Paraná, Diamante, Nogoyá, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador y Villaguay.

De esta manera, serán nueve departamentos entrerrianos los que permanecerán bajo advertencia. En cambio, el resto de los departamentos de la provincia no aparece alcanzado por una alerta meteorológica para el lunes, según la actualización disponible.

Otras provincias alcanzadas el lunes

El escenario de inestabilidad también comprenderá otras regiones de Argentina durante el comienzo de la próxima semana.

Para el lunes, el mapa de alertas contempla advertencias en sectores de Corrientes, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Mendoza, San Luis y La Pampa, además de los nueve departamentos alcanzados en Entre Ríos.

Las alertas del SMN se actualizan periódicamente en función de la evolución de los fenómenos, por lo que tanto las zonas comprendidas como los niveles de advertencia pueden experimentar modificaciones a medida que se acerca el momento previsto para los eventos.

Las recomendaciones ante una alerta amarilla

Frente a una alerta amarilla por tormentas, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar residuos y retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua. También aconseja mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas y permanecer informado a través de los canales oficiales.

Asimismo, se recomienda tener preparada una mochila de emergencias con elementos esenciales, como linterna, radio, documentos y teléfono.