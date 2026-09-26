El futbolista paranaense Nacho Arce conoció la historia del Valentín FC y tuvo un enorme gesto con sus chicos

Una tarde cargada de emoción se vivió este sábado en Valentín Fútbol Club, la institución que Rubén Benítez y su esposa Diana crearon en homenaje a su hijo Valentín, fallecido, y que convirtieron en un espacio de fútbol y contención para decenas de niños. Ignacio “Nacho” Arce, arquero paranaense que actualmente juega en Deportivo Riestra, conoció su historia y decidió colaborar con camisetas, botines, pelotas, guantes y otros elementos.

El encuentro permitió que los chicos compartieran una jornada con el futbolista profesional, se sacaran fotografías y conversaran con él. Sin embargo, detrás de la visita hubo una historia que había comenzado semanas atrás, cuando la familia de Arce tomó conocimiento del trabajo que realizaba el club y se puso en contacto con Benítez.

“Sabíamos la historia de Rubén. Lo contactó mi hermana e intentamos, de nuestra parte, hacer un pequeño gesto y acompañar el proceso de él y de la escuelita”, contó Arce a Elonce.

Una historia que conmovió a Arce y su familia

Valentín FC había surgido aproximadamente tres años atrás, cuando Rubén Benítez y Diana decidieron transformar el dolor por la pérdida de su hijo en una iniciativa destinada a otros chicos. La familia, profundamente vinculada al fútbol, encontró en ese deporte una manera de mantener presente su recuerdo y, al mismo tiempo, brindar oportunidades.

Actualmente, la escuelita desarrolla sus actividades principalmente en barrio Mosconi y también utiliza otros campitos y canchas públicas de sectores cercanos. Benítez estimó que participan entre 70 y 80 niños, a quienes acompañan no solamente desde lo deportivo.

La historia llegó hasta la familia Arce y generó una reacción inmediata. “Con mi familia ya veníamos teniendo intenciones de colaborar, de ayudar en algún lado y justo esto fue muy puntual. También es en mi ciudad, en Paraná, nos conocemos todos, entonces creo que era lo indicado y lo sentimos”, explicó el arquero.

Y resumió el origen de la iniciativa con una frase: “Salió del corazón y eso creo que es lo primordial”.

“No esperábamos algo así”

Para Rubén Benítez, la visita del futbolista ya representaba un acontecimiento especial para los chicos. A eso se sumó una colaboración que superó las expectativas que tenía la familia cuando recibió el primer llamado.

“La verdad que es un honor tenerlo a Nacho Arce. La expectativa que generó en los chicos solamente con su presencia fue enorme”, señaló el fundador de Valentín FC.

Benítez recordó que sostener la institución implicó un esfuerzo permanente desde sus comienzos. “Desde que arrancamos fue todo sacrificio. Yo ya he contado mi historia, pero esto que nos está dando hoy es algo que no esperábamos y nos fortalece para seguir adelante”, aseguró.

El contacto se había producido aproximadamente un mes y medio antes del encuentro. Según relató, todo avanzó rápidamente desde aquella primera conversación.

“Nos motivó mucho, no lo podíamos creer con la familia cuando nos contactaron. La ayuda llegó muy rápido”, recordó.

Camisetas para todos y una cadena de solidaridad

Cuando Arce comenzó a conversar con Benítez sobre las necesidades de la institución, detectó que uno de los principales inconvenientes estaba relacionado con la indumentaria. Los chicos contaban con un único juego de camisetas.

“Lo primero que él nos dijo fue que no tenían conjuntos de camisetas, tenían solamente uno. Ahí contacté a uno de mis mejores amigos y le dije: ‘Tenemos que armar las camisetas, como 100 juegos’”, relató el arquero.

La iniciativa comenzó a crecer a partir de allí. Se sumaron amigos, conocidos y personas que quisieron realizar sus propios aportes. De esta manera, la colaboración terminó incluyendo camisetas, botines, guantes y pelotas, además de alimentos, facturas y chocolatada para compartir durante la jornada.

“Él me dijo ‘lo que venga de colaboración’, y yo le respondí: ‘Decime qué es lo que falta’. Con el detalle que nos fue dando intenté seguir juntando cosas y la verdad que hubo mucha gente que nos ayudó”, explicó Arce.

Para el futbolista, la respuesta obtenida también dejó un mensaje. “Hay gente que quiere ayudar, que quiere estar. A nosotros nos conmovió mucho y hoy fue un día maravilloso, sagrado. Vamos a seguir trabajando para que la escuelita y Rubén sigan teniendo oportunidades para que los nenes puedan crecer”, manifestó.

Mucho más que jugar al fútbol

El trabajo cotidiano de Valentín FC excede la enseñanza deportiva. La institución busca acompañar a los chicos ante necesidades que, en algunos casos, dificultan incluso su participación en los entrenamientos.

“Más allá del deporte y del fútbol, les brindamos contención y ayuda en todo. Así sea un par de botines o zapatillas para que jueguen, estamos con los chicos”, explicó Benítez.

Ese trabajo fue uno de los aspectos que más impactó a Arce al conocer la historia. “No cualquiera pasa por eso, lo supera y busca por otro lado transformar todo ese dolor y esa pena. Sacarle una sonrisa a los niños es maravilloso”, expresó sobre la iniciativa de la familia.

El futbolista paranaense Nacho Arce entregó donaciones a la escuelita Valentín FC

El arquero también remarcó que la intención era continuar acompañando. “Ojalá el mensaje sea que esto es sin beneficio a nada, sino que la gente sepa que se puede ayudar y seguir ayudando”, afirmó.

El encuentro de Arce con los chicos

La llegada del futbolista generó entusiasmo entre los niños. Arce, surgido futbolísticamente en Argentinos Juniors de Paraná, continuó su carrera en Unión de Santa Fe, donde debutó profesionalmente y consiguió el ascenso a Primera División. Luego defendió los arcos de distintos equipos, entre ellos Atlético Paraná, hasta llegar a Deportivo Riestra, donde actualmente juega en la máxima categoría.

Durante la tarde, los chicos pudieron acercarse, abrazarlo, pedirle fotografías y hacerle preguntas. Para Arce, esos encuentros también significaron volver simbólicamente a sus propios comienzos.

“Tengo la oportunidad y la suerte de que en todas las canchas los niños me están esperando, y hoy tener la posibilidad de estar acá a uno lo llena”, reconoció.

El arquero recordó que cuando era chico también soñaba con estar cerca de los futbolistas que admiraba. “Siempre quise una foto con un jugador o con un ídolo, entre comillas. Que ellos lo puedan vivir de cerca, preguntarte cosas y mirarte con sorpresa es muy lindo”, sostuvo.

“Las raíces no las perdemos”

Entre camisetas nuevas, pelotas y fotografías, Arce destacó especialmente lo que significaba regresar a un barrio de su ciudad y encontrarse con chicos que sueñan con transitar un camino parecido al suyo.

“Somos gente normal y, a mí en lo personal, esto es lo que me pone los pies sobre la tierra, me recuerda de dónde uno viene. Entonces, las raíces no las perdemos”, afirmó a Elonce.

La jornada terminó convirtiéndose en algo más que una entrega de elementos deportivos. Para Valentín FC significó recibir herramientas para continuar una tarea que la familia Benítez había comenzado aproximadamente tres años atrás, mientras que para los chicos representó la posibilidad de conocer de cerca a un futbolista paranaense que llegó a Primera División.

Para Rubén y Diana, en tanto, cada nueva camiseta y cada chico que se acerca a una cancha mantienen vivo el propósito con el que nació la institución: transformar el recuerdo de Valentín en un espacio de encuentro, deporte y contención para otros niños.