Sigue internada la joven de Paraná que fue hallada en Santa Fe: “Gracias a Dios está con vida”

La joven de 26 años de Paraná, identificada como C.C, que había desaparecido y fue hallada en Santa Fe, permanece internada en el hospital Cullen de la vecina ciudad bajo evaluación médica.

Según confirmaron desde su entorno familiar a Elonce, están a la espera del informe de los profesionales que la están atendiendo.

“Ella sigue internada en el Cullen, estamos a la espera del parte médico”, expresó María la madre de la mujer.

Vale recordar que la preocupación por la desaparición de C.C ocurrió el jueves por la tarde, cuando no se presentó a retirar a sus hijos de la escuela. Tiene una nena de 11 años, un niño de 9 y otra pequeña de 5 años.

“Jamás hizo esto de no ir a buscar a los chicos. Si no llegaba, siempre avisaba, pero esto nunca había pasado”, daba su cuenta la mamá de la joven. “Empecé a llamarla y no podía comunicarme. Sus hermanas también intentaron contactarla, pero el teléfono estaba apagado”, mencionó.

Ahí empezó su búsqueda y posteriormente se radicó la denuncia por la desaparición.

El hallazgo en Santa Fe

Con el paso de las horas, y en el marco de la investigación, personal de Trata de Personas y Cibercrimen determinaron que las señales del teléfono celular de la joven se habían registrado en Santa Fe. Se reconstruyó parte del recorrido realizado y localizaron al conductor de una aplicación que había realizado el viaje.

“Se pudo confirmar que esta chica, por propia voluntad, había tomado un vehículo de alquiler de la aplicación DiDi, que la había trasladado desde calle Pringles hasta la ciudad de Santa Fe”, detalló a Elonce el subdirector de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Claudio Martínez.

El conductor fue posteriormente entrevistado por los investigadores y confirmó que había dejado a la joven en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe durante la tarde.

“Manifestó que efectivamente había trasladado a esta chica y que la había dejado en buenas condiciones y por propia voluntad”, señaló Martínez. Además, el chofer, relató que el traslado se desarrolló normalmente. “Para él fue un pasaje normal. Iba sola. No había ningún tercero que la obligara a hacer este viaje”.

Finalmente, en horas de la tarde del viernes, alrededor de las 16:30, C.C fue hallada en cercanías de calles 25 de Mayo y Junín de la capital santafesina.

Según información policial, estaba sentada sola sobre una vivienda.

Hasta el momento, y según indicaron desde la Policía a Elonce, no se ha radicado denuncia.

“Gracias a Dios está con vida, está entera, está bien”, expresó la hermana de la joven desde el hospital Cullen donde aguardan el parte médico. Elonce.com