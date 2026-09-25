New Jersey, la banda tributo a Bon Jovi, se presentará por primera vez en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
New Jersey, tributo a Bon Jovi, llegará por primera vez a Paraná el sábado 3 de octubre, a las 21 horas, en Limbo Pub. La banda rosarina celebra 20 años de trayectoria con un espectáculo que recorre los grandes éxitos del grupo estadounidense desde los años 80 hasta la actualidad.
New Jersey, tributo a Bon Jovi, se presentará por primera vez en Paraná el próximo sábado 3 de octubre, desde las 21 horas, en Limbo Pub, ubicado en calle Liniers. La formación rosarina llegará a la capital entrerriana después de dos décadas recorriendo escenarios de diferentes puntos del país.
Cristian Deli, cantante de New Jersey, expresó a Elonce las expectativas por este debut. Si bien el grupo ya realizó presentaciones en Entre Ríos, nunca había llegado a Paraná. "Estamos muy contentos porque hace 20 años que existe New Jersey y no habíamos ido nunca", destacó.
El espectáculo propone un recorrido por diferentes etapas de Bon Jovi, con especial presencia de las canciones publicadas durante las décadas de 1980 y 1990. También incorpora éxitos posteriores a 2000, además de temas pertenecientes a trabajos más recientes.
Un recorrido por los clásicos de Bon Jovi
Deli anticipó que será un concierto de rock potente y que la propuesta busca aproximarse al sonido de la banda estadounidense. Entre sus canciones favoritas mencionó "Livin' on a Prayer" y "Always", además de composiciones pertenecientes a los discos These Days y Keep the Faith.
El cantante explicó que el repertorio también puede incorporar momentos espontáneos. Durante un segmento acústico suele interpretar fragmentos de canciones solicitadas por el público, por lo que no descartó sumar temas que inicialmente no estén incluidos en la lista preparada para Paraná.
La presentación forma parte de la celebración de los 20 años de New Jersey. A lo largo de ese recorrido, la banda actuó en provincias como Catamarca, Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, además de distintos escenarios de su Rosario natal.
Dos décadas compartiendo escenarios
Durante su trayectoria, New Jersey tuvo la oportunidad de compartir fechas y escenarios con artistas y grupos reconocidos. Deli recordó, entre otras experiencias, una presentación como banda soporte de Molotov en Rosario y encuentros con Miranda! y La Mississippi.
El músico sostuvo que esas experiencias fueron importantes para el crecimiento artístico del grupo. Según explicó a Elonce, uno de los principales aprendizajes de estas dos décadas fue valorar el intercambio con otros artistas, escuchar a músicos de mayor trayectoria y mantener el respeto por diferentes estilos musicales.