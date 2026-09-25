Gorilas, Águilas y Osos: las tribus que animan la Estudiantina de la Técnica Nº 21 de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Estudiantina en la Escuela Técnica Nº 21 "Libertador José de San Martín" reunió a los alumnos en dos jornadas de actividades recreativas y deportivas. Gorilas, Águilas, Osos y una cuarta tribu participan de una competencia organizada por estudiantes de séptimo año.
La Estudiantina en la Escuela Técnica Nº 21 "Libertador José de San Martín" tuvo este viernes en Paraná su jornada deportiva, con competencias, música y actividades organizadas por los propios alumnos para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera.
La propuesta se desarrolla año tras año en la institución y, en esta oportunidad, la organización quedó a cargo de los estudiantes de séptimo primera de Mecánica Vial. Los alumnos fueron distribuidos en cuatro tribus que compiten y acumulan puntos a través de distintas pruebas.
Natalia Aranguiz, rectora de la institución, explicó a Elonce que la estudiantina se sostiene desde hace varios años con diferentes propuestas. "Este año tomó la posta séptimo primera de Mecánica Vial, así que están realizando su estudiantina y día deportivo", destacó.
Juegos, deportes y competencia entre las tribus
Las actividades comenzaron el jueves con una primera jornada dedicada a propuestas recreativas, entre ellas torneos de truco y el tradicional juego de la silla. Este viernes, en cambio, el cronograma estuvo concentrado principalmente en disciplinas deportivas.
Fútbol, carrera de obstáculos, vóley y tirar la soga formaron parte de las competencias. Debido a las altas temperaturas, el fútbol se realizó durante las primeras horas de la mañana para evitar una mayor exposición de los estudiantes al calor.
Abigail, integrante de la tribu Gorila y una de las organizadoras, destacó el trabajo realizado por los alumnos de último año. "Esta estudiantina se organizó con mucho esmero, tratamos de ser lo más organizados posible porque queríamos que saliera bien", expresó.
Una despedida especial para séptimo año
Para quienes cursan el último año, la celebración tiene además un significado particular porque representa su última estudiantina como alumnos de la escuela. "Queríamos que sea la última y despedirnos lindo de esta escuela", contó Abigail.
Los estudiantes destacaron también la competitividad entre las tribus, identificadas con nombres de animales y diferentes colores. Los resultados finales se conocerán una vez concluidas todas las pruebas previstas.
Con batucada, indumentaria alusiva y el acompañamiento de la comunidad educativa, la Escuela Técnica Nº 21 volvió a convertir la tradicional estudiantina en una jornada de integración y celebración entre sus alumnos.