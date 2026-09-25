La Selección Argentina tuvo su primer ensayo: el equipo que probó Scaloni para los amistosos

Lionel Scaloni comenzó a definir las alternativas de la Selección Argentina para los tres amistosos que disputará entre fines de septiembre y principios de octubre. Durante el ensayo táctico del miércoles, el entrenador probó una formación con Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos en ataque, además de varias modificaciones en el mediocampo y la defensa.

La práctica estuvo orientada principalmente al compromiso frente a Bolivia, previsto para el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Aunque todavía no se trata de un equipo confirmado, la distribución de los futbolistas permitió conocer algunas de las variantes que analiza el cuerpo técnico.

Entre las principales novedades aparecieron Franco Mastantuono sobre el sector derecho del mediocampo, Nicolás Paz como alternativa ofensiva y Facundo Medina en el lateral izquierdo. El defensor ingresó en una posición habitualmente ocupada por Nicolás Tagliafico, quien no participó del ensayo de fútbol.

El primer equipo que probó Scaloni

La formación inicial estuvo integrada por Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono y Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La presencia de los dos delanteros desde el comienzo fue uno de los puntos destacados de la práctica. Scaloni decidió reunir a Julián y Lautaro en el frente ofensivo, mientras que Mastantuono y Paz ocuparon posiciones desde las que pueden participar en la elaboración de juego y acompañar los ataques.

En defensa, Giay apareció como lateral derecho y Medina se ubicó por izquierda, junto a la dupla central integrada por Romero y Lisandro Martínez. Por su parte, Palacios y Mac Allister compartieron la zona central del mediocampo en este primer ensayo de la Selección Argentina.

Los juveniles también tuvieron su oportunidad

La jornada no estuvo dedicada únicamente a observar una posible formación titular. El entrenador aprovechó el trabajo para evaluar a varios futbolistas que recibieron su primera convocatoria a la Selección Mayor y que buscan sumar experiencia dentro del plantel.

Entre ellos estuvieron Román Vega, Tomás Palacios y Leonel Flores. Este último ingresó durante la práctica en reemplazo de Mastantuono, una variante que permitió modificar el funcionamiento del equipo y observar al juvenil en un contexto de entrenamiento con los habituales integrantes del seleccionado.

Scaloni ya había explicado que, después del Mundial, considera necesario comenzar una etapa de recambio sin modificar por completo la base del plantel. “Queremos ver a otros chicos, creemos que estos partidos sirven para que los jóvenes puedan aportar lo suyo”, señaló al referirse a las oportunidades que tendrán los nuevos convocados.

Tres amistosos y la despedida de Messi

La Selección Argentina abrirá esta ventana internacional el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en Córdoba. Será la primera presentación del equipo durante la serie de encuentros programados para comenzar a observar nuevas alternativas después del Mundial 2026.

La actividad continuará el sábado 3 de octubre contra Burkina Faso en el estadio Monumental. Tres días después, el martes 6, Argentina volverá a jugar en la cancha de River, esta vez ante Benín, en el partido que marcará la despedida de Lionel Messi frente al público argentino.

El capitán solamente participará del último encuentro, por lo que Scaloni deberá afrontar los primeros dos compromisos sin su presencia. Mientras tanto, el cuerpo técnico continuará utilizando los entrenamientos para evaluar combinaciones y determinar qué futbolistas comenzarán como titulares frente a Bolivia. La formación probada esta semana constituye el primer indicio, pero todavía puede presentar modificaciones.