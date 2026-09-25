Así es la camiseta especial que usará Messi en su despedida de la Selección

Este viernes se reveló la camiseta que utilizará Lionel Messi en su despedida de la Selección argentina. El rosarino jugará el próximo 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, su último partido con la albiceleste.

En los últimos días, el propio Messi había anticipado parte del diseño mediante una publicación en sus redes sociales, en la que mostró el sector posterior de la indumentaria. Durante la madrugada de este viernes trascendieron imágenes que permitieron conocer cómo será la camiseta completa.

La prenda tendrá características diferentes a las utilizadas habitualmente por la Selección: contará con tres franjas verticales, dos celestes y una blanca, y presentará en el frente la silueta de un Sol de Mayo de grandes dimensiones.

Un detalle especial para Messi

Otra de las particularidades estará vinculada con la identificación de la camiseta. Según las imágenes difundidas, el logo personal de Lionel Messi aparecerá en lugar del habitual emblema de Adidas, la empresa que viste oficialmente al seleccionado argentino.

El diseño fue preparado especialmente para el encuentro que marcará la despedida internacional del futbolista, quien había anunciado el 31 de agosto su decisión de retirarse de la Selección argentina.

El partido frente a Benín se disputará en el estadio Monumental y será el último de los tres amistosos programados para Argentina durante la ventana internacional.

Messi jugará solamente el último amistoso

De acuerdo con la planificación prevista, Messi solamente participará del encuentro frente a Benín y se incorporaría a los entrenamientos del seleccionado durante los primeros días de octubre.

La Selección tendrá previamente otros dos compromisos. El primero será ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, mientras que posteriormente enfrentará a Burkina Faso en el Monumental, antes del partido de despedida del capitán.

La despedida llegará después de la participación argentina en el Mundial 2026, certamen en el que el seleccionado alcanzó la final y cayó por 1-0 ante España.

Messi convirtió ocho goles y aportó cuatro asistencias durante el torneo, rendimiento que lo ubicó posteriormente entre los nominados al Balón de Oro.