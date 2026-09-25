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Paraná Promoción gastronómica

Vuelve “Paraná Ama la Pizza” con 50% de descuento: cuándo será y los locales adheridos

La propuesta gastronómica se realizará el martes 29 de septiembre, de 20 a 24. Los locales adheridos ofrecerán 50% de descuento en pizzas seleccionadas para consumir en el lugar.

25 de Septiembre de 2026
Vuelve un clásico: Paraná Ama la Pizza
Vuelve un clásico: Paraná Ama la Pizza

REDACCIÓN ELONCE

La propuesta gastronómica se realizará el martes 29 de septiembre, de 20 a 24. Los locales adheridos ofrecerán 50% de descuento en pizzas seleccionadas para consumir en el lugar.

Una nueva edición de “Paraná Ama la Pizza” se realizará el próximo martes 29 de septiembre, con una promoción que permitirá acceder a un 50% de descuento en pizzas seleccionadas en los establecimientos gastronómicos adheridos de la capital entrerriana.

 

La iniciativa se desarrollará durante cuatro horas, desde las 20 hasta la medianoche, y la promoción estará disponible exclusivamente para quienes consuman las pizzas en los propios locales participantes.

 

Otro de los aspectos destacados de esta edición es que no habrá un único medio de pago obligatorio para acceder al beneficio. Según la información difundida por Turismo Paraná, los clientes podrán utilizar los medios de pago aceptados habitualmente por cada establecimiento.

 

Cómo funcionará el descuento del 50%

La promoción se aplicará sobre pizzas seleccionadas, por lo que las variedades alcanzadas por el descuento dependerán de las opciones dispuestas por los establecimientos participantes.

 

El beneficio será del 50% sobre las pizzas incluidas en la promoción y tendrá vigencia únicamente durante la franja horaria establecida, entre las 20 y las 24 del martes.

 

La modalidad anunciada es para consumo en el local, por lo que la propuesta apunta también a movilizar la actividad gastronómica durante una noche de semana.

Cuáles son los locales adheridos

La recomendación para quienes quieran aprovechar la promoción es consultar previamente cuáles son las pizzas seleccionadas por cada comercio y las condiciones particulares de atención, especialmente ante la posibilidad de una mayor concurrencia durante la jornada. Según pudo saber Elonce, los locales adheridos son:

 

La Bartola Bar

Urquiza 494 (y Ferré)

 

Las Vegas Pizzería (opción Sin Tacc)

Buenos Aires 499

 

Pizzeria Popular Suc Corrientes

Corrientes y Nogoyá

 

Lennox Bar (solo Sin Tacc)

Direccion: Arturo Illia 488

 

El Estribo Resto Bar

Irigoyen 593

 

El Estribo Choperia

Italia 255

 

El estribo coffee bar

La Rioja 153

 

Bar Maipú

Maipú y Perón

 

Maipú San Juan

San Juan 606 esquina Victoria

 

Maipú América

Av Américas 2130

 

Pizza Paraná

Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó

 

El Rey de la Paponia

Hipólito Yrigoyen 10

 

Flamingo Paraná

Urquiza y Peatonal San Martín

 

Pasaje 501

Alameda de la Federacion 501

 

Plaza Gambrinus

Av.Laurencena y Acuerdo de San Nicolás

 

El Refugio Restó

Juan Báez 745

 

Live Rock Pizza & Restó

25 de Mayo y Peatonal San Martín

 

Nogaró Pizzeria

Av. Ramírez y Nogoyá

 

Iberico Bar

Dirección: Victoria 407

 

La Cantina del Barrio

Blas Pareras 2507

 

Jardines del Triangular Patio Cervecero

Los Cisnes 2660. BºEl Triangular, Oro Verde

 

Liverpool City Restó

Alameda de la Federación 419

 

Río Restó Bar

Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275

 

La actividad es organizada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná y cuenta además con el acompañamiento de FEHGRA, EMPATUR y la Municipalidad de Paraná.

Temas:

Paraná ama la Pizza Paraná pizzas gastronomía descuentos promociones
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