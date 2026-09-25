Vuelve “Paraná Ama la Pizza” con 50% de descuento: cuándo será y los locales adheridos

REDACCIÓN ELONCE
La propuesta gastronómica se realizará el martes 29 de septiembre, de 20 a 24. Los locales adheridos ofrecerán 50% de descuento en pizzas seleccionadas para consumir en el lugar.
Una nueva edición de “Paraná Ama la Pizza” se realizará el próximo martes 29 de septiembre, con una promoción que permitirá acceder a un 50% de descuento en pizzas seleccionadas en los establecimientos gastronómicos adheridos de la capital entrerriana.
La iniciativa se desarrollará durante cuatro horas, desde las 20 hasta la medianoche, y la promoción estará disponible exclusivamente para quienes consuman las pizzas en los propios locales participantes.
Otro de los aspectos destacados de esta edición es que no habrá un único medio de pago obligatorio para acceder al beneficio. Según la información difundida por Turismo Paraná, los clientes podrán utilizar los medios de pago aceptados habitualmente por cada establecimiento.
Cómo funcionará el descuento del 50%
La promoción se aplicará sobre pizzas seleccionadas, por lo que las variedades alcanzadas por el descuento dependerán de las opciones dispuestas por los establecimientos participantes.
El beneficio será del 50% sobre las pizzas incluidas en la promoción y tendrá vigencia únicamente durante la franja horaria establecida, entre las 20 y las 24 del martes.
La modalidad anunciada es para consumo en el local, por lo que la propuesta apunta también a movilizar la actividad gastronómica durante una noche de semana.
Cuáles son los locales adheridos
La recomendación para quienes quieran aprovechar la promoción es consultar previamente cuáles son las pizzas seleccionadas por cada comercio y las condiciones particulares de atención, especialmente ante la posibilidad de una mayor concurrencia durante la jornada. Según pudo saber Elonce, los locales adheridos son:
La Bartola Bar
Urquiza 494 (y Ferré)
Las Vegas Pizzería (opción Sin Tacc)
Buenos Aires 499
Pizzeria Popular Suc Corrientes
Corrientes y Nogoyá
Lennox Bar (solo Sin Tacc)
Direccion: Arturo Illia 488
El Estribo Resto Bar
Irigoyen 593
El Estribo Choperia
Italia 255
El estribo coffee bar
La Rioja 153
Bar Maipú
Maipú y Perón
Maipú San Juan
San Juan 606 esquina Victoria
Maipú América
Av Américas 2130
Pizza Paraná
Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó
El Rey de la Paponia
Hipólito Yrigoyen 10
Flamingo Paraná
Urquiza y Peatonal San Martín
Pasaje 501
Alameda de la Federacion 501
Plaza Gambrinus
Av.Laurencena y Acuerdo de San Nicolás
El Refugio Restó
Juan Báez 745
Live Rock Pizza & Restó
25 de Mayo y Peatonal San Martín
Nogaró Pizzeria
Av. Ramírez y Nogoyá
Iberico Bar
Dirección: Victoria 407
La Cantina del Barrio
Blas Pareras 2507
Jardines del Triangular Patio Cervecero
Los Cisnes 2660. BºEl Triangular, Oro Verde
Liverpool City Restó
Alameda de la Federación 419
Río Restó Bar
Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275
La actividad es organizada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná y cuenta además con el acompañamiento de FEHGRA, EMPATUR y la Municipalidad de Paraná.